تحويل غريب بقيمة 144 مليون دولار من البيتكوين (BTC)

في حادثة تحويل مثيرة وغريبة لعملة البيتكوين، أفادت شركة البلوكشين الرائدة “ZachXBT” عن تحويل مبلغ ضخم يقدر بـ 4800 بيتكوين، ما يعادل حوالي 144 مليون دولار.

المصدر المشبوه لهذا التحويل يعود لمنصة “Abraxas”، وهي عبارة عن سوق رقمي على الإنترنت المظلم كان قد أغلق أبوابه وخدع المستثمرين في السابق، خاصة في عام 2015.

التقرير يشير إلى أن الأموال المنقولة مرّت عبر مجموعة من خلاطات العملات المشفرة، وهي أدوات تستخدم لإخفاء أثر المعاملات المالية.

وقد تم التبليغ عن تحويل هذا المبلغ الهائل من عملات البيتكوين من سوق “Abraxas” المظلم، الذي كان مشهورا بتسهيل التجارة غير المشروعة في السابق وتم إغلاقه بسبب عمليات الاحتيال التي حدثت فيه.

بعد فترة من الزمن على إغلاق السوق، بدأت الأموال المسروقة في الظهور من جديد من خلال حركات مشبوهة تم تتبعها بواسطة الباحثين والمحللين.

على الرغم من عمليات السرقة والفوضى التي حدثت، فإن حركة الأموال لا تزال محط أنظار المحققين والباحثين في مجال العملات المشفرة.

شركة “ZachXBT” قدمت نظرة مفصلة عن كيفية حركة هذه الأموال من المحافظ المختلفة، وكيف تم استخدام خلاطات العملات المشفرة لإخفاء أصول هذه المعاملات.

تشير التقارير إلى أن بعض المستخدمين المحتالين قد انتقلوا إلى منصات أخرى بعد إغلاق سوق “Abraxas”.

وبينما لا تزال عمليات البحث والتحقيق جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول هذا التحويل المشبوه، يظل السؤال قائم حول كيف سيؤثر هذا على سوق العملات المشفرة ومستخدميه في المستقبل.

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