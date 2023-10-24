شركة “Grayscale” تؤكد أمر المحكمة في المعركة القانونية مع هيئة SEC بشأن ETF البيتكوين

محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة العاصمة تجدد تأكيدها على قرارها السابق، مُلزمة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإعادة مراجعة طلب Grayscale Investments لتحويل صندوق GBTC إلى صندوق تداول بيتكوين (ETF).

القرار جاء بعدما أعلنت الهيئة أنها لن تقوم بالاستئناف ضد حكم المحكمة.

المحكمة أكدت على موقفها، مُشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم كيفية معاملة الهيئة لصناديق تداول البيتكوين الفورية مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة.

حيث جادلت المحكمة بأن هناك تشابهات بين الصندوق المقترح من “Grayscale” والصناديق المعتمدة المرتبطة بعقود البيتكوين الآجلة، وأنه يجب أن تُعامل بنفس الطريقة في ما يتعلق بإمكانية التلاعب والسلوك الاحتيالي.

في سياق متصل، قامت “Grayscale Investments” بتقديم طلب جديد، الذي في حال الموافقة عليه، ستُدرج الأسهم في بورصة “NYSE Arca” تحت الرمز “GBTC”.

تعتزم “Grayscale” إصدار الأسهم بشكل مستمر بناء على الموافقات اللازمة.

“Grayscale” هي واحدة من عدة شركات تسعى للحصول على موافقة الهيئة لإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، بجانب شركات أخرى كبيرة مثل “BlackRock” و “Fidelity”.

“غاري جينسلر” رئيس هيئة SEC، أوضح أن هناك العديد من الطلبات قيد النظر حاليا، مُشيرا إلى أن العملية تتطلب وقت وتحليل دقيق لضمان الامتثال للقوانين والمعايير المعمول بها في السوق المالي.

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