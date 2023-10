صندوق بلاك روك للاستثمار المتداول للبيتكوين مدرج الآن في ناسداك: محلل بلومبرغ

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:22 مساءً - أُدرج صندوق "آي شيرز" (iShares) المتداول في البورصة (ETF) للبيتكوين الفوري الذي اقترحته شركة الاستثمار "بلاك روك" (BlackRock) في شركة الإيداع والمقاصة (DTCC)، ما يشير إلى إمكانية الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في منشور على منصة"X" (تويتر سابقاً) في 23 أكتوبر، The iShares Bitcoin Trust has been listed on the DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation, which clears NASDAQ trades). And the ticker will be $IBTC. Again all part of the process of bringing ETF to market.. h/t @martypartymusic pic.twitter.com/8PQP3h2yW0 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 23, 2023 محلل صناديق الاستثمارات المتداولة في بلومبرغ، إريك بالشوناس، إنَّ إدراج (DTCC) كان "جزءاً من عملية" جلب صناديق الاستثمارات المتداولة للعملات المشفرة إلى السوق. لدى صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين (BTC) من "آي شيرز" رمز مؤشر (IBTC) لإدراج محتمل في بورصة ناسداك، والذي ينطبق على إدراج وتداول أسهم الأداة الاستثمارية في يونيو.

قال بالشوناس: "هذا أول صندوق استثمار متداول مدرج في (DTCC)، ولا يوجد أي من الصناديق الأخرى هناك (حتى الآن). بلاك روك تقود الخدمات اللوجستية (التمويل، والرمز، وشركة DTCC) التي تميل إلى أن تحدث قبل الإطلاق مباشرة. من الصعب عدم النظر إلى هذا على أنَّه إشارة بأنَّ الموافقة مؤكدة أو وشيكة".

Because they manage $10T in assets? J/k.. Seriously tho they either got signal its green light or they just prepping everything assuming so. That said, we still think many will launch at once vs BLK going out bf others. Will amend that view if we hear anything contrary tho. https://t.co/A3Vzqhon1w — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 23, 2023 بلاشوناس بأنَّ بلاك روك ربما تكون قد تلقَّت مسبقاً الضوء الأخضر لإدراج صندوق الاستثمار المتداول من هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو كانت "تُعِدُّ كلَّ شيء على افتراض ذلك". بناءً على تاريخ طلب بلاك روك، أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 10 يناير 2024 للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول أو رفضه.

في حالة الموافقة على طلب بلاك روك، قد يؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام عدد من إيداعات صناديق الاستثمارات المتداولة للعملات المشفرة الفورية التي تراجعها هيئة الأوراق المالية والبورصات حالياً، بما في ذلك إيداعات من (ARK Investment) و(Fidelity) و(Valkyrie). حتى الآن، لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على طلب يرتبط بالبيتكون الفوري أو الإيثيريوم (ETH) للإدراج في بورصة أمريكية، لكنَّها بدأت في السماح للأدوات الاستثمارية المرتبطة بعقود البيتكوين الآجلة في أكتوبر 2021.

جاء إدراج (BTCC) بعد أن أصدرت محكمة استئناف أمريكية تفويضاً بإنفاذ قرار 29 أغسطس الذي سيتطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات مراجعة طلب "غراي سكيل إنفيستمنتس" (Grayscale Investments) لإطلاق صندوق الاستثمارات المتداول للبيتكوين والإيثيريوم الفوري. علماً بأنَّه في 19 أكتوبر، قدَّمت "غراي سكيل" بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإدراج أسهم صندوق البيتكوين الخاص بها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر (GBTC).

Translated by Albayan Gherra

