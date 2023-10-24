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صندوق بلاك روك للاستثمار المتداول للبيتكوين مدرج الآن في ناسداك: محلل بلومبرغ

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Cointelegraph بواسطة Turner Wright 0 تبليغ

تام شمس - الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:22 مساءً - أُدرج صندوق "آي شيرز" (iShares) المتداول في البورصة (ETF) للبيتكوين الفوري الذي اقترحته شركة الاستثمار "بلاك روك" (BlackRock) في شركة الإيداع والمقاصة (DTCC)، ما يشير إلى إمكانية الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

في منشور على منصة"X" (تويتر سابقاً) في 23 أكتوبر،

محلل صناديق الاستثمارات المتداولة في بلومبرغ، إريك بالشوناس، إنَّ إدراج (DTCC) كان "جزءاً من عملية" جلب صناديق الاستثمارات المتداولة للعملات المشفرة إلى السوق. لدى صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين (BTC) من "آي شيرز" رمز مؤشر (IBTC) لإدراج محتمل في بورصة ناسداك، والذي ينطبق على إدراج وتداول أسهم الأداة الاستثمارية في يونيو.

قال بالشوناس: "هذا أول صندوق استثمار متداول مدرج في (DTCC)، ولا يوجد أي من الصناديق الأخرى هناك (حتى الآن). بلاك روك تقود الخدمات اللوجستية (التمويل، والرمز، وشركة DTCC) التي تميل إلى أن تحدث قبل الإطلاق مباشرة. من الصعب عدم النظر إلى هذا على أنَّه إشارة بأنَّ الموافقة مؤكدة أو وشيكة".

بلاشوناس بأنَّ بلاك روك ربما تكون قد تلقَّت مسبقاً الضوء الأخضر لإدراج صندوق الاستثمار المتداول من هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو كانت "تُعِدُّ كلَّ شيء على افتراض ذلك". بناءً على تاريخ طلب بلاك روك، أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات حتى 10 يناير 2024 للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول أو رفضه.

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في حالة الموافقة على طلب بلاك روك، قد يؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام عدد من إيداعات صناديق الاستثمارات المتداولة للعملات المشفرة الفورية التي تراجعها هيئة الأوراق المالية والبورصات حالياً، بما في ذلك إيداعات من (ARK Investment) و(Fidelity) و(Valkyrie). حتى الآن، لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على طلب يرتبط بالبيتكون الفوري أو الإيثيريوم (ETH) للإدراج في بورصة أمريكية، لكنَّها بدأت في السماح للأدوات الاستثمارية المرتبطة بعقود الآجلة في أكتوبر 2021.

جاء إدراج (BTCC) بعد أن أصدرت محكمة استئناف أمريكية تفويضاً بإنفاذ قرار 29 أغسطس الذي سيتطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات مراجعة طلب "غراي سكيل إنفيستمنتس" (Grayscale Investments) لإطلاق صندوق الاستثمارات المتداول للبيتكوين والإيثيريوم الفوري. علماً بأنَّه في 19 أكتوبر، قدَّمت "غراي سكيل" بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لإدراج أسهم صندوق البيتكوين الخاص بها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر (GBTC).

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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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