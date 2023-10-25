محامون يتوقعون أن لهيئة الأوراق المالية والبورصات فرصة بنسبة 3٪-14٪ للنجاح في استئناف قضية ريبل

تام شمس - الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:30 صباحاً - لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فرصة ضئيلة للغاية للفوز بالاستئناف ضد ريبل (Ripple) في الدعوى القضائية الجارية، وفقاً للمحامي بيل مورغان، الذي كان يتابع الدعوى من كثب.

جادل مورغان في منشور على منصة "X" (تويتر سابقاً) بأنَّه لا يوجد خطأ واضح قابل للاستئناف بخلاف أنه "لصالح ريبل فيما يتعلق بمبيعات (ODL) التي لا تلبي شقين على الأقل من اختبار هوي"، في حين أضاف أنَّ ثمَّة فرصة ضئيلة جداً تبلغ نحو 3٪ لنجاح هيئة الأوراق المالية والبورصات في الحصول على استئناف ضدَّ ريبل.

جاء تنبُّؤ مورغان ملائماً لإحصائيةٍ أُخرى شاركها جيريمي هوجان، المحامي البارز، الذي شارك البيانات الحكومية حول معدَّل نجاح الاستئنافات في أنواع مختلفة من الدعاوى القضائية. إذ تشير البيانات إلى أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات لديها فرصة بنسبة 14.2٪ للفوز بالاستئناف ضدَّ ريبل.

لقد خاضت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) معركة قضائية طويلة الأمد ضد ريبل (Ripple) لمدَّة ثلاث سنوات قبل أن يحكم القاضي بأن بيع توكن ريبل (XRP) في بورصات العملات المشفرة لا ينتهك قانون الأوراق المالية. جاء الحكم بمنزلة فوز كبير لشركة ريبل، التي خسرت جزءاً كبيراً من أعمالها بعد دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، حيث أقدمت بورصات العملات المشفرة الرئيسة على حذف توكن ريبل (XRP) من منصَّاتها.

ومن ناحية أخرى، خسرت هيئة الأوراق المالية والبورصات استئنافاً ضدَّ الحكم الذي حكمت فيه القاضي توريس في 4 أكتوبر بأنَّ الجهة التنظيمية للأوراق المالية أخفقت في الوفاء بعبئها لإظهار أنَّ ثمَّة أسئلة قانونية مسيطرة أو أسباب جوهرية للاختلافات في الرأي حول الحكم.

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في وقتٍ لاحق من يوم 19 أكتوبر، تحرَّكت هيئة الأوراق المالية والبورصات لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس، والرئيس التنفيذي كريس لارسن، ما قدَّم انتصاراً كبيراً آخر لشركة ريبل ومديريها التنفيذيين.

ومن جهته وصفَ ستيوارت ألدورتي، كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، تحرُّك هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّه "استسلام"، في حين أنَّ ريبل في بيانها الرسمي عدَّت تحرُّك هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّه "استسلام مذهل".

كما أشار مورغان إلى أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفضت بقية القضية، لذلك لن تكون ثمَّة محاكمة في العام المقبل، وتوقَّع أنَّ المحكمة قد تصدر "حكماً نهائياً (على الأرجح) في وقتٍ ما من العام المقبل".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره