صندوق iShares Bitcoin ETF التابع لبلاك روك يختفي بشكل غامض ثم يظهر مجدداً على موقع DTCC

تام شمس - الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:47 مساءً - ظهر مؤشر صندوق بلاك روك المتداول في البورصة للبيتكوين (IBTC) مرة أخرى على موقع شركة الإيداع والمقاصة (DTCC) بعد اختفائه لبضع ساعات.

وقد ارتفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية سنوية جديدة بعد الظهور المفاجئ لصندوق (IBTC) في 23 أكتوبر على الموقع الإلكتروني، مع غضب الأسواق من علامة الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المحتملة قريباً.

عندما اختفى المؤشر بهدوء من الموقع بعد بضع ساعات، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3٪ تقريباً، ما يشير إلى أنَّ كثيراً من نشاط التداول يبدو متوقِّفاً على مراقبة التطورات المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة.

صندوق (iShares IBTC ETF) من بلاك روك يعود إلى موقع (DTCC). المصدر: DTCC

أشار إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق الاستثمارات المتداولة في بلومبرغ، إلى أن الدراما حول إدراج صندوق (IBTC) تبدو مسؤولة عن توقُّف موقع (DTCC) لمدَّة وجيزة.

كما أوضح بالشوناس أنَّ موقع (DTCC) لا يشهد عادة هذا المستوى من الاهتمام، ما "يشير إلى تفرُّد هذه الملحمة بِرُمَّتها وشدتها".

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عند إعادة إدراج صندوق (IBTC)، أبرز مستخدم على منصة "X" (تويتر) أن الإدراج السابق أظهر علامة "Y" تحت عمود "إنشاء/استرداد"، في حين كان الإدراج الجديد يحتوي على رمز "N".

ومن جهته أجاب جيمس سيفارت، محلل صناديق الاستثمارات المتداولة في بلومبرغ، على الاستفسار، قائلاً إنه يعتقد أنه يشير إلى أَّن بلاك روك "تستعد لإطلاق كل شيء إذا وعندما تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات".

كما أضاف سيفارت: "تعني إشارة ’N‘ فقط أنَّه ليس مفتوحاً لإنشاء الاسترداد لأنه لم يُفعَّل بعد".

ومن ناحية أُخرى، كشف تقرير لرويترز في 25 أكتوبر أنَّ إدراج (IBTC) أُضيف إلى موقع (DTCC) في أغسطس، ولكن لم يلاحَظ على نطاق واسع إلا قبل بضعة أيام.

كما قال متحدث باسم (DTCC) إنَّه من الممارسات المعتادة بالنسبة له إضافة الأوراق المالية إلى ملف أهلية الأوراق المالية لـ NSCC "استعداداً لإطلاق صندوق استثمار متداول جديد في السوق".

كما أضاف المتحدث أنَّ "الإدراج لا يشير إلى نتيجةٍ لأي عمليات موافقة تنظيمية أو غيرها من عمليات الموافقة المعلَّقة".

الجدير بالذكر أنَّ البيتكوين استقرت بعد عودة ظهور صندوق (IBTC)، وارتفعت بنسبة 0.15٪ في الساعة الأخيرة، وفقاً لبيانات (CoinMarketCap).

سعر البيتكوين يبقى ثابتاً بعد ظهور صندوق (IBTC) مرة أخرى — بزيادة 0.15٪ في الساعة الأخيرة. المصدر: CoinMarketCap

يجري تداول البيتكوين عند 33,940 دولار، حيث سجَّلت مكاسب بنسبة 19.1٪ خلال الأسبوع الماضي.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره