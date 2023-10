بنك إسبانيا يتبنَّى ’اليورو الرقمي‘ ويشرح فوائده

تام شمس - الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:47 مساءً - انضم بنك إسبانيا (Banco de España)، البنك المركزي الإسباني، إلى جوقة من المؤسسات المصرفية الأوروبية التي تُعِدُّ عملاءَها للفوائد المحتملة لليورو الرقمي، حيث نشر البنك المركزي نصَّاً قصيراً في 19 أكتوبر يشرح طبيعةَ العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) واستخداماتها المحتملة في الاتحاد الأوروبي.

يدَّعي البنك أنَّ الشكل النقدي المادي "لا يسمح باستغلال جميع المزايا التي توفرها الرقمنة المتنامية للاقتصاد والمجتمع". ومع ذلك، فإنَّ اليورو الرقمي سيجعل المدفوعات الإلكترونية جزءاً حيوياً من النظام المالي.

يسلِّط كاتبو البيان الضوءَ على إمكانية الدَّفع دون اتصال باليورو الرقمي، مع التأكيد على مستوى خصوصيته، بما يعادل النقد. كما أنَّهم يبدون تحفُّظات على أنَّه في النموذج عبر الإنترنت، ستظل بيانات المستخدمين مرئية فقط لمؤسساتهم المالية وليس لمزود البنية التحتية للعملات الرقمية للبنك المركزي، يوروسيستم (Eurosystem).

وفقاً لتقويم المشروع المنشور في النص، ستنتهي "مرحلة الإعداد" الحالية، التي أُطلقت في 18 أكتوبر، بحلول عام 2025. ومع ذلك، لم يُتَّخذ بعد قرارٌ نهائي بشأن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأوروبي لعموم الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أُخرى، أعرب بنك فنلندا مؤخَّراً عن المشاعر الودية نفسها تجاه اليورو الرقمي.، حيث وصفه عضو مجلس الإدارة، توماس فاليماكي، بأنَّه "المشروع الأكثر أهمية" في قطاع الدفع الأوروبي.

