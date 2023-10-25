بورصة FTX تبحث في خيارات ما بعد الإفلاس وتزن بيع البورصة أو إعادة إحيائها

تام شمس - الأربعاء 25 أكتوبر 2023 03:47 مساءً - تدرس بورصةُ (FTX) بعنايةٍ مستقبلَها بعد خضوعها لإجراءات الإفلاس.

فوفقاً لتقرير بلومبرغ، كشف كيفن كوفسكي، المصرفي الاستثماري للشركة من (Perella Weinberg Partners)، خلال جلسة استماع في ويلمنجتون، ديلاوير، أنَّه سيُتَّخذ قرارٌ بشأن اتجاه الشركة بحلول منتصف ديسمبر.

بالإضافة إلى ذلك، تجري مفاوضاتٌ نشطة مع مختلف المستثمرين فيما يتعلق بالعروض الملزمة المحتملة.

تنظر البورصة في العديد من الاحتمالات، بما فيها بيع البورصة بِرُمَّتها، والتي تشمل قاعدة عملاء واسعة تزيد عن تسعة ملايين، لتشكيل شراكة مع كيان آخر لإحياء المنصة. كما يفكر كوفسكي في احتمال تنشيط (FTX) لمنصة التداول الخاصة بها بشكل مستقل، ولكن لم يُكشف عن هويات مقدِّمي العروض المحتمَلين.

يُذكر أنَّه بعد إعلان إفلاسها العام الماضي، سعت بورصةُ (FTX) إلى جمع الأموال لسداد الدائنين؛ وفقاً لسجلات المحكمة، نجح مسؤولو (FTX) في استرداد نحو 7 مليارات دولار من الأصول ، مع مبلغ كبير قدره 3.4 مليار من العملات المشفرة.

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إضافةً إلى ذلك، كشف محامي الشركة، أندرو ديتديريتش، خلال إجراءات المحكمة أنَّ بعض النزاعات المعقدة مع مجموعات الدائنين الرئيسة قد توصَّلت إلى حلٍّ أوَّلي. علماً بأنَّ هذا التطور يسمح لشركة (FTX) بالمضي قدماً في استراتيجية دفع شاملة بحلول ديسمبر.

ومع ذلك، ما تزال النسبة المئوية الدقيقة لاسترداد العملاء غير محدَّدة، وستتوقَّف إلى حدٍّ بعيد على نتيجة بيع البورصة أو تنشيطها.

والجدير بالذكر أنَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة (FTX)، سام بانكمان فرايد، يخضع حالياً لمحاكمة جنائية في نيويورك، حيث يواجه مزاعمَ بتحويل أموال عملاء (FTX) إلى كيان منفصل تحت سيطرته.

كما يُزعم أنَّ هذه الأموال موَّلت صفقاتٍ عالية المخاطر ومساهمات سياسية كبيرة واقتناء عقارات فاخرة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره