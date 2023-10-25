شركة BlockFi تخرج من الإفلاس وتفتح عمليات السحب للمستخدمين الدوليين

في خضم أزمة العملات المشفرة التي شهدناها مؤخرا، حيث تأثرت العديد من شركات الكريبتو بشدة، تمكنت BlockFi من تجاوز مرحلة صعبة.

واجهت شركة BlockFi تحديات مالية كبيرة نتيجة لانهيار TerraUSD، مما أدى إلى دخولها في إجراءات إفلاس صعبة.

تمكنت BlockFi من الحفاظ على استمراريتها بفضل دعم من FTX، التي قدمت لها خط ائتمان بقيمة 400 مليون دولار، وهو الأمر الذي أسهم في تقديم فرصة للشركة لتجاوز هذه الأزمة.

ومع ذلك، لم يكن الأمر سهلا، حيث تأثرت FTX بدورها بسبب قراراتها الإدارية وممارساتها المحاسبية.

بعد مرور 11 شهر من العمل الشاق والتفاني، تمكنت BlockFi من الخروج رسميا من إجراءات الإفلاس.

في هذه المرحلة، تم فتح باب السحب مجددا أمام مستخدميها الدوليين، حيث تمكنوا من بدء استرداد أموالهم بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

الشركة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم والمساعدة لمستخدميها، وتعمل بجهد لتسريع عمليات السحب والسداد.

تتضمن خطط الشركة المستقبلية تقديم تحديثات حول عمليات السحب والسداد لمالكي حسابات القروض والفوائد في BlockFi، حيث من المنتظر أن تتواصل الشركة معهم في الفترة المقبلة.

تؤكد BlockFi على التقدم الذي تمخض عن جهودها المستمرة خلال الفترة الماضية، وتبرز النجاح الذي حققته في إنجاز إجراءات السحب والسداد مقارنة بغيرها من منصات العملات المشفرة، مما يعكس التزامها واهتمامها بمصالح مستخدميها وعملائها.

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