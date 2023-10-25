مؤسس كاردانو يكشف عما حدث بالفعل مع مشروع العملة الرقمية المستقرة Djed

كشف “تشارلز هوسكينسون” مؤسس كاردانو عن التطورات الأخيرة والتحديثات المرتقبة لمشروع العملة الرقمية المستقرة Djed.

في تصريحات جديدة، رد “هوسكينسون” على الشائعات التي تحوم حول مشروع العملة، مؤكدا على أن مشروع Djed لم يتوقف، بل يستعد لمرحلة جديدة من التطور والنمو.

العملة المستقرة Djed، التي تم تطويرها بالتعاون بين Input Output Global (IOG) وCOTI، استطاعت جذب اهتمام الكثيرين بفضل استخدامها للعملة الأصلية لكاردانو ADA، كضمان.

هذا التصميم المبتكر أتاح لـ Djed مستوى عال من الاستقرار والأمان.

ومع ذلك، لم تخلُ الرحلة من التحديات، حيث شهد المشروع تقليل في الاحتياطي مما أدى إلى تعليق مؤقت لإصدار العملات الجديدة.

من جهة أخرى، أعلن “هوسكينسون” عن تحديثات استراتيجية قادمة لمشروع Djed.

تشمل هذه التحديثات تغييرات في القيادة، حيث تم تعيين “دبليو شون فورد” كالرئيس التنفيذي، و”ديفيد ماركلي” كالمدير التنفيذي للعمليات، في خطوة تهدف لتحسين التشغيل وتحقيق أفضل النتائج للمشروع.

يقر “هوسكينسون” بأهمية العملات الرقمية المستقرة في تحقيق تطور صناعة البلوكشين وحماية قيمها.

وهو متحمس لما يمكن أن تقدمه العملة الرقمية المستقرة Djed في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحديثات والتغييرات الجديدة ستساعد المشروع على تعزيز مكانته وأهميته في السوق، موفرة أداة مالية موثوقة وآمنة للمستخدمين.

اقرأ أيضا:

شركة BlockFi تخرج من الإفلاس وتفتح عمليات السحب للمستخدمين الدوليين

أسهم شركات تعدين البيتكوين تسجل ارتفاعات ملحوظة في بورصة ناسداك