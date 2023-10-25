دائرة الإيرادات الداخلية تمدد فترة التعليقات على القاعدة الضريبية الجديدة للعملات المشفرة حتى منتصف نوفمبر

تام شمس - الأربعاء 25 أكتوبر 2023 05:18 مساءً - مددت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) المدَّة المتاحة للتعليقات على قواعد الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة المقترحة في أغسطس 2023.؛ إذ إنَّ المشاورات العامة ستستمر حتى 13 نوفمبر.

وقد أُعلن عن قواعد "إجمالي العائدات والإبلاغ الأساسي من قبل الوسطاء وتحديد المبلغ المحقق وأساس معاملات الأصول الرقمية" في 29 أغسطس. فبموجب اللوائح، سيحتاج الوسطاء إلى اعتماد نموذج إبلاغ جديد لتبسيط التقديمات الضريبية وتقليل حالات التهرب الضريبي.

وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، من شأن النموذج المقترح (1099-DA) "مساعدة دافعي الضرائب على تحديد ما إذا كانوا مدينين بالضرائب، و[...] تجنُّب الاضطرار إلى إجراء حسابات معقَّدة أو الدفع مقابل خدمات إعداد ضريبة الأصول الرقمية لتقديم إقراراتهم الضريبية". مع العلم بأنَّ القواعد المقترَحة ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، ما يؤثر على المبيعات والتبادلات التي أجريت في عام 2025.

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لم يتفاعل مجتمع العملات المشفرة بشكل جيد مع القواعد الضريبية المقترَحة، حيث وصفها الرئيس التنفيذي لصندوق (DeFi Education Fund)، ميلر وايتهاوس ليفين، بأنها "مربكة، وتدحض نفسها، ومضللة"، في حين سلَّطت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لجمعية البلوك تشين، الضوء على الفرق بين النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة والتمويل التقليدي.

كما أنَّ بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في بورصة العملات المشفرة "كوين بيس" (Coinbase)، حثَّ مجتمعَ العملات المشفرة على المشاركة بنشاط في الحركة ضدَّ اللوائح المقترحة من وزارة الخزانة، مضيفاً أنَّه إذا أصبحت اللوائح قانوناً، فستضع "الأصول الرقمية في وضع غير مؤات، وتهدِّد بإلحاق الضرر بصناعة ناشئة تبدأ للتو".

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في الوقت نفسه، دعا أعضاءُ في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارةَ الخزانة ودائرةَ الإيرادات الداخلية إلى تقديم قاعدة "في أسرع وقت ممكن"، في حين انتقدت إليزابيث وارن وبيرني ساندرز وخمسةُ أعضاء آخرين التأخيرَ لمدَّة عامين في تنفيذ متطلَّبات الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره