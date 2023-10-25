أسهم شركات تعدين البيتكوين تسجل ارتفاعات ملحوظة في بورصة ناسداك

سجلت أسهم شركات تعدين البيتكوين مكاسب هائلة في بورصة ناسداك، حيث شهدت هذه الأسهم زيادة بنسبة 20% خلال 48 ساعة الماضية.

طوال العام، برزت هذه الأسهم بأداء قوي في السوق، وقد تسارع هذا الأداء منذ بداية الأسبوع مع توسع نشاط التعدين.

ارتفع الزخم في سوق العملات المشفرة هذا الشهر، حيث شهدنا ارتفاع في أسعار البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة مثل الإيثيريوم والريبل.

لم تقتصر الزيادات على قيم العملات فقط، بل امتدت أيضا لتشمل أسهم شركات التعدين المدرجة في البورصة.

بعد التطورات التنظيمية الحديثة ومع توقع حدوث نقص في مكافأة تعدين البيتكوين في العام المقبل، شهدت أسهم شركات التعدين، مثل:

Riot و Bitfarms و TerraWulf و Hut 8 Mining و Cleanspark و Marathon Digital Holdings

قفزات كبيرة في القيمة.

في حين أن سعر البيتكوين الحالي قد ارتفع، فإن أسهم شركات التعدين تزامنت حركتها مع حركة البيتكوين، مسجلة أداء أقوى منذ بداية الأسبوع.

حققت أسهم شركات التعدين مكاسب تفوق بكثير الزيادة في قيمة البيتكوين نفسها طوال العام.

مع مواصلة التطورات القضائية المتعلقة بشركة الريبل والتفاؤل حول الموافقة على منتجات متداولة بالبورصة المعتمدة على البيتكوين، يبدو أن هناك رياح مؤيدة تدعم أسهم شركات التعدين.

ومع ذلك، تظل هناك تحديات قائمة مثل تكاليف الكهرباء والقضايا التنظيمية التي قد تعوق تقدم السوق.

لذا، يبقى مستقبل أسهم تعدين البيتكوين موضوع للنقاش والمراقبة المستمرة مع تطورات السوق والقرارات التنظيمية المستقبلية.

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