تقرير “Chainalysis”: أمريكا الشمالية هي السوق الأكبر للعملات المشفرة رغم التحديات التنظيمية

أكد تقرير صادر عن شركة Chainalysis المتخصصة في تحليل البلوكشين أن أمريكا الشمالية تظل السوق الأكبر للعملات الرقمية المشفرة، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاملات المستلمة عبر شبكات البلوكشين حوالي 1.2 تريليون دولار خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023.

يمثل هذا الرقم حوالي 24.4% من إجمالي نشاط المعاملات العالمية في العملات المشفرة.

أشار التقرير إلى أن النشاط المؤسساتي كان له تأثير كبير في قيادة السوق، حيث تميزت المنطقة بنسبة 77% من المعاملات التي تجاوزت قيمتها مليون دولار، مما يبرز دور المؤسسات في تسيير السوق.

ورغم القيادة القوية للسوق، فإن التقرير لاحظ انخفاضا في النشاط الكلي في أمريكا الشمالية، مواكبا لتراجع عام في استخدام العملات المستقرة خلال فترة التقرير.

بين فبراير ويونيو 2023، انخفض حجم المعاملات المتعلقة بالعملات المستقرة من أكثر من 70% إلى أقل من 49%.

وعلى الرغم من الإنخفاض، يُظهر التقرير أن هناك تحسنا تدريجيا في نشاط العملات المشفرة في المنطقة منذ يونيو من العام الجاري، مع التوقع بأن يلعب التنظيم دورا مركزيا في دعم وتعزيز نمو السوق في المستقبل.

Chainalysis تقول إن التنظيم سيكون عامل رئيسي في تحديد مسار السوق، مع توقعات بأن يساعد في استقرار وتعافي السوق.

توجد تحديات أخرى تواجه السوق، تتمثل في التحديات التنظيمية التي قد تؤثر على نمو وتطور العملات المشفرة في المنطقة، حيث يظل هناك بعض القلق والتساؤل حول كيفية تنظيم السلطات للعملات المشفرة في المستقبل.

ومع ذلك، يظل التقرير متفائلا بشأن مستقبل العملات المشفرة في أمريكا الشمالية.

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