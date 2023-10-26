شركة FTX تحقق في مدفوعات بقيمة 6.5 مليون دولار لمركز سلامة الذكاء الاصطناعي وسط حملة لاستعادة الأموال

تام شمس - الخميس 26 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - تتطلَّع بورصة العملات المشفرة المفلسة (FTX) إلى طلب معلومات عن ملايين الدولارات من المدفوعات التي قدَّمتها سابقاً إلى منظمة سلامة الذكاء الاصطناعي غير الربحية — مركز سلامة الذكاء الاصطناعي (CAIS).

في ملف محكمة الإفلاس في 25 أكتوبر، ادَّعى المحامون الذين يمثِّلون (FTX) أنَّ الشركة أعطت 6.5 مليون دولار إلى مركز (CAIS) بين مايو وسبتمبر 2022، أي قبل أشهُر من انهيار بورصة العملات المشفرة وإعلان إفلاسها.

تريد (FTX) من قاضي محكمة الإفلاس في ديلاوير الموافقة على إصدار مذكرات استدعاء إلى مركز (CAIS) للاستفسار عمَّا إذا كان قد تلقَّى مدفوعات أو أموالاً أو اتصالات أو أبرمَ اتفاقياتٍ أو عقوداً مع (FTX) والشركات التابعة لها والمديرين التنفيذيين السابقين.

أبرز المقتطفات من ملف (FTX) الذي يحدد طلبها المقترَح. المصدر: Kroll

تدَّعي البورصة أنَّ مركز (CAIS) رفض "طلبات تقديم محاسبة طوعية تتعلق بالتحويلات"، وكان بين الشركتين مكالمة هاتفية في أغسطس ورسائل بريد إلكتروني في أوائل أكتوبر.

لم يستجب مركز (CAIS) لطلب التعليق.

من المحتمل أن يكون طلب (FTX) للتحقيق في (CAIS) جزءاً من جهودها لاسترداد الأموال لسداد دائنيها وعملائها العالقين في انهيارها في نوفمبر 2022. علماً بأنَّه في تقرير يونيو، قالت (FTX) إنها استعادت نحو 7 مليارات دولار وتحتاج إلى 1.7 مليار دولار أخرى لتغطية أموال العملاء التي تزعم أنَّها اختُلست.

مقالات ذات صلة: بورصة FTX تبحث في خيارات ما بعد الإفلاس وتزن بيع البورصة أو إعادة إحيائها

من المرجَّح أن مركز (CAIS) يشتهر ببيان مفتوح حول مخاطر الذكاء الاصطناعي نُشر في مايو، والذي جاء فيه أنَّ التخفيف من مخاطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي يجب أن يحظى بالأولوية جنباً إلى جنب مع التخفيف من خطر الحرب النووية. والجدير بالذكر أنَّ العديد من الشخصيات البارزة وقَّعت على البيان، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة (OpenAI)، سام ألتمان، و"عرَّاب" الذكاء الاصطناعي، جيفري هينتون.

ومن جهة أخرى، فإنَّ مذكرات الاستدعاء المقترَحة من (FTX) تطلب أن تُظهر (CAIS) مجموعةً من التحويلات والوثائق والاتصالات التي تلقَّتها من (FTX) أو (FTX Philanthropy) أو (FTX Foundation) أو (FTX Future Fund) "أو أي مسؤول أو مدير أو مقاول أو موظف" في (FTX).

كما أنَّها تطلب على وجه التحديد الاتصالات التي جرت مع المؤسِّسَين المشاركَين، سام بانكمان فرايد وغاري وانغ، ومع والد بانكمان فرايد، جوزيف بانكمان، وشقيقه غابرييل بانكمان فرايد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث، كارولين إليسون، ومحامي (FTX) السابقين، كان صن ودانيال فريدبرغ، من بين آخرين.

مقالات ذات صلة: محاكمة سام بانكمان فرايد تنتقل إلى المراحل النهائية

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره