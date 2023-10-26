البيتكوين تصل إلى القاع، وعلى المتداولين الاستعداد ’لتقلُّب الأسعار‘: بيتر براندت

تام شمس - الخميس 26 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - قد تصل البيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول نهاية العام المقبل، ولكن يجب على مستثمري العملات المشفرة أن يستعدوا "لتقلُّب الأسعار" في هذه الأثناء، وفقاً للمتداول والمحلل المخضرم، بيتر براندت.

في منشور بتاريخ 26 أكتوبر على منصة "X" (تويتر سابقاً)، أخبر براندت متابعيه البالغ عددهم 660 ألف متابع أنَّ البيتكوين من المحتمل أن تكون قد وصلت فعلاً إلى القاع في نوفمبر 2022، وأنَّ العملة المشفرة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مستويات قياسية جديدة بحلول الربع الثالث من عام 2024.

ومع ذلك، أخطأ براندت قليلاً إلى جانب الحذر مع إخلاء المسؤولية، قائلاً إنَّ المستقبل ليس مؤكَّداً أبداً وأنَّ الأسواق ستفاجئنا "دائماً".

عندما سأل مستخدمٌ على منصة "X" براندت عن أفكاره حول تشينلينك (LINK)، لم يخفف من شدة الكلمات في إجابته:

"ألتزمُ بعملة البيتكوين ولا يتشتت انتباهي من قبل المُدَّعين".

أوضح براندت — الذي كان متداولَ أملاك منذ عام 1975 — أنَّه كان يستخدم المخطَّط المذكور أعلاه منذ نحو عامين.

كما أضاف في منشورٍ لاحق أنَّ مخطَّطه المفضَّل لحركة سعر البيتكوين هو الرسم البياني الأسبوعي رينكو (Renko)، حيث إنَّه، من وجهة نظره، يخفِّف من العديد من "التحرُّكات المزيَّفة" ولم يقدِّم سوى خمس أخطاء في السنوات الخمس الماضية.

بعد أشهُر من حركة السعر الجانبية إلى حدٍّ بعيد، شهدت البيتكوين مؤخَّراً زخماً صعودياً كبيراً في الأسعار. إذ يُرجع كثيرون أداءَ البيتكوين الضخم في الأشهر الأخيرة إلى مراقبة المشاركين من كثب لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين (ETFs) التي تقترب من الحصول على الموافقة المحتملة.

مقالات ذات صلة: صندوق iShares Bitcoin ETF التابع لبلاك روك يختفي بشكل غامض ثم يظهر مجدداً على موقع DTCC

في 23 أكتوبر، شهدت البيتكوين أكبرَ ارتفاع ليوم واحد فيما يزيد عن عام، حيث ارتفعت لمدة وجيزة فوق مستوى 35,000 دولار مع غضب المتداولين من التقارير التي تفيد بأنَّ صندوق الاستثمار المتداول التابع لشركة بلاك روك (iShares Bitcoin ETF) قد أُدرج على موقع (DTCC).

في حين أنَّ الموافقة الفورية على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ليست مضمونة بأيِّ حال من الأحوال، يقول محللا بلومبرغ البارزَين، جيمس سيفارت وإريك بالشوناس، إنَّ الموافقة تقترب على الأرجح، متنبئَين بفرصة 90٪ للموافقة بحلول 10 يناير 2024.

في الوقت نفسه، قال بول برودي، وهو مسؤول تنفيذي كبير من شركة الاستشارات العالمية إرنست ويونغ (Ernst & Young)، إنَّه ثمَّة اهتمامٌ مؤسسيٌّ هائلٌ بالبيتكوين على الهامش، في انتظار الموافقة الفورية على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين كمحفز للشراء.

مقالات ذات صلة: معنويات سوق الكريبتو عند أعلى مستوياتها منذ أعلى سعر للبيتكوين على الإطلاق عند 69 ألف دولار

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره