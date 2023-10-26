محافظ مرتبطة بـ "FTX" و"Alameda" تُحوّل ما قيمته 10 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى البورصات في غضون 5 ساعات فقط

تام شمس - الخميس 26 أكتوبر 2023 11:19 صباحاً - قامت بعض المحافظ المرتبطة بالشركتين المُفلستين "Alameda Research" و"FTX" ​بتحويلِ أكثر من 10 ملايين دولار من العملات المشفرة إلى بعض الحسابات المُرتبطة بالإيداع لدى البروضات على مدى خمس ساعات من 24 إلى 25 أكتوبر، وفقاً للبيانات المأخوذة من منصة تحليلات البلوكتشين "Spot On Chain". وقد تشير حركة هذه الأموال إلى أن الشركات تُخطط لبيع بعض الأصول لسداد الدائنين.

وفقاً لبيانات Spot on Chain، قام عنوان مُدرج على أنه "قد ينتمي" إلى FTX بتحويل 2,904 عملة إيثريوم (ETH)، بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار في ذلك الوقت، إلى عنوانٍ آخر، في الساعة 8:18 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم 24 أكتوبر، ثم أرسل هذا العنوان 3.4 مليون دولار من الأموال إلى عنوانٍ مُخصصٍ للإيداع لدى بينانس و1.8 مليون دولار إلى عنوانٍ مماثلٍ يعود إلى كوين بيس.

و بعد تسعة وثلاثين دقيقة، أرسلت محفظة تم تحديدها على أنها تابعة لشركة "ألاميدا ريسيرش" ما قيمته 95 دولاراً من التوكنات إلى العنوان نفسه، بما في ذلك بعض توكنات (LINK) و(MKR) و(AAVE).

على مدى الساعات الخمس التالية، أرسلت المحافظ التابعة لـ "إف تي إكس"و "ألاميدا ريسيرش" عملات مُشفرة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار إلى العنوان نفسه من قبل محافظ، مُتضمنةً بعض توكنات (COMP) و(RNDR). ففي حوالي الساعة 2:00 صباحاً بالتوقيت العالمي المنسق في 25 أكتوبر، أرسل هذا العنوان ما يقرب من 2 مليون دولار من توكن (LINK) و2 مليون دولار من (MKR) و1 مليون دولار من (AAVE) إلى عنوان إيداع لدى بينانس.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملات المُشفرة المرسلة لعناوين الإيداع خلال هذه الفترة 10,362,403$، وفقاً لبيانات Spot on Chain.

في 13 سبتمبر، وافقت محكمة الإفلاس في ديلاوير على خطة ​لتصفية أُصول مشفّرة بقيمة 3.4 مليار دولار تحتفظ بها "إف تس إكس" و"ألاميدا ريسيرش"، وقد أثار الإعلان مخاوف العديد من أن تصفية مثل هذه الكمية الكبيرة من العملات المشفرة قد تسبب ركوداً في السوق. ومع ذلك، جادل الخبراء بأن الطبيعة التدريجية والمرحلية للتصفية قد ​تحد من تأثير العملية على السوق​.