سعر البيتكوين يشهد ارتفاع بنسبة 100% منذ بداية سنة 2023: هل هناك المزيد؟

في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، استطاعت عملة البيتكوين (BTC) أن تحقق نجاح باهر، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 100% خلال العام الجاري.

ألقى المحلل ورجل الأعمال الأمريكي “أنتوني بومبليانو”، الضوء على هذا الأداء المتميز، مشيرا إلى كيف ساهمت الأوضاع الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية في تعزيز جاذبية البيتكوين كأصل استثماري.

“بومبليانو” ينسجم مع فكرة أن الأحداث مثل انهيار البنوك الكبرى في الولايات المتحدة والأزمات المصرفية في الصين قد ساهمت في دفع المستثمرين نحو الأصول الخطرة كالبيتكوين.

يرى أيضا أن الموافقات المحتملة على صناديق البيتكوين المتداولة (ETF) قد تجلب معها تدفقات تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار في السنة الأولى، مما قد يعزز سعر البيتكوين بشكل كبير.

في لقاءه الأخير مع CNBC، أوضح “بومبليانو” كيف يمكن للزيادات في التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات المالية ومخاوف التضخم، أن تؤدي إلى دفع المزيد من المستثمرين نحو العملات المشفرة كملاذ آمن.

تُظهر الأرقام أيضا نموا قويا في قيمة البيتكوين، حيث بلغت قيمتها 34,695 دولار في وقت كتابة هذا المقال، لتسجل بذلك ارتفاع بنسبة 32% منذ الشهر الماضي.

الآفاق المستقبلية تظل مشرقة وفقا لتوقعات بعض الخبراء، حيث يتوقع بعضهم أن تصل قيمة البيتكوين إلى حوالي 40 ألف دولار في الربع الرابع من هذا العام، بدعم من التدفقات المتوقعة نتيجة للموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF).

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