متى ستنتهي قضية الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)؟

تحقق قضية الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقدم ملموس، حيث يستمر الصراع القانوني بين الطرفين.

يعتقد “جون ديتون” محامي مالكي عملة XRP، أن القضية قد تشهد تطورات أكبر في المستقبل أثناء مرحلة تحديد العقوبات.

تُعتبر مرحلة العقوبات الفترة التي تسعى فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات للإصرار على تسوية مالية ضخمة بناء على الأجزاء من القضية التي يُعتقد أن الريبل قد خرقت فيها قوانين الأوراق المالية.

في هذه القضية، قدرت العقوبة المطلوبة بـ 770 مليون دولار.

علّق “ديتون” بالقول أن هذه المرحلة قد تشهد الكثير من التفاصيل والمستندات المتعلقة بالقضية، مثل الإفادات، والاستجوابات، وطلبات إنتاج المستندات، بالإضافة إلى العديد من العناصر الأخرى.

يُتوقع أن تستغرق المناقشات بين الطرفين وقتا قبل التوصل إلى اتفاق حول قيمة العقوبات النهائية.

تُظهر التقديرات أن القضية قد تستمر حتى أواخر الصيف المقبل، حيث من المتوقع أن تبذل شركة الريبل جهودا لتقليل الغرامات المحتملة.

من ناحية أخرى، هناك إمكانية أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاستئناف ضد الحكم النهائي، وفقا للتكهنات المنتشرة هنا وهناك.

يُشار إلى أن هناك إمكانية لرفض الاستئناف من قبل الهيئة التنظيمية، حيث تم رفض استئناف مماثل في قضية أخرى تتعلق بشركة Grayscale.

في هذا السياق، يبقى الانتظار للحكم النهائي هو الخيار المتاح أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

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