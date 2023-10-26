شركة “Bitwise” تعيد تقديم طلب ETF البيتكوين بعد تنقيحه

جددت “Bitwise” جهودها وسعيها المستمر للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF)، حيث قدمت الشركة مؤخرا اقتراح مُعدل استجابة للتعليقات والاستفسارات التي وردت من الهيئة.

في ضوء التحليلات القائمة، يظهر الاقتراح المُعدل تقديم استجابات وافية لمخاوف هيئة SEC، حيث تم إدخال تعديلات تهدف إلى تلبية الاستفسارات والتعليقات التي تم تقديمها سابقا من قبل الهيئة.

يُظهر الاقتراح التزام Bitwise المستمر بسعيها للحصول على الموافقة لإطلاق صندوق ETF، والذي من شأنه أن يمثل خطوة مهمة في تقدم الصناعة.

كجزء من الجهود المبذولة، كشفت الشركة عن تفاصيل جديدة، بما في ذلك التسمية للصندوق المُقترح والذي اختير ليكون بالحروف $BITB، والذي سيُستخدم في تداول المنتج في حال تمت الموافقة عليه.

الجدير بالذكر أن Bitwise تُظهر تصميم واصرار واضح وتصميم كبير للمضي قدما في هذا المسعى، على الرغم من التحديات التي واجهتها في الماضي، حيث رفضت SEC في أكتوبر 2019 اقتراح مُقدم من Bitwise بالتعاون مع NYSE Arca.

بناء على التحسينات والتعديلات التي تم تقديمها، أعرب “مات هوجان”، كبير مسؤولي المعلومات في Bitwise، عن إيمانه بأن الصندوق المُقترح يستمتع بتأييد واسع وإجماع في الصناعة، مما يزيد من فرص الموافقة على إطلاقه في المستقبل القريب.

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