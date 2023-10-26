المشرعون الأمريكيون يناقشون الأصول الرقمية، ومجلس النواب يعيِّن ناطقاً جديداً باسمه

تام شمس - الخميس 26 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - اختار أعضاء مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ليكون الناطق التالي باسم المجلس — وهو الثاني في انتخابات الرئاسة الأمريكية وشخصية قوية جداً في الكونغرس.

في تصويت 25 أكتوبر، صوَّت جميع الجمهوريين الحاضرين في مجلس النواب البالغ عددهم 220 لصالح جونسون، في حين أدلى 209 ديمقراطيين بأصواتهم لصالح النائب حكيم جيفريز. إذ مثَّل التصويت المرةَ الأولى منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع التي تُحدِّد فيها الهيئةُ الحكوميةُ القيادةَ بوضوح. وقد كان النائب باتريك ماكهنري يعمل بصفة مؤقتة ناطقاً باسم المجلس منذ 3 أكتوبر بعد تصويتٍ استبعدَ الناطق السابق كيفن مكارثي.

على عكس المرشَّحين الآخرين الذين نُظر في تعيينهم ناطقين، فإنَّ آراء الممثل جونسون حول العملات المشفرة غير معروفة إلى حدٍّ بعيد. علماً بأنَّ كثيرين في فضاء العملات المشفرة كانوا يأملون في أن يفوز النائب توم إيمر، المدافع المحلي عن الأصول الرقمية في الكونغرس. ومع ذلك، استمرَّت حملته بضعَ ساعات فقط بعد بيان من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يحثُّ الجمهوريين المتشددين على عدم دعمه.

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في حين كان ماكهنري منشغلاً على الأرجح بالتحضير لتصويت مجلس النواب، نائب رئيس لجنة الخدمات المالية، فرينش هيل، جلسة استماع للجنة الفرعية حول "تحديث الخدمات المالية عبر الابتكار والمنافسة". وقد ركَّزت جلسة الاستماع على المناقشات حول التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك قانون ابتكار الخدمات المالية وقانون فحص اختيار المستهلك في المدفوعات الرقمية.

مع أداء الناطق باسم مجلس النواب جونسون اليمينَ الدستورية، يمكن لمجلس النواب مرة أخرى طرح التشريعات للتصويت. والجدير بالذكر أنَّه سبق أن مرَّر المشرعون مشاريع قوانين خارج اللجنة، بما في ذلك قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية للقرن الحادي والعشرين، وقانون اليقين التنظيمي لتكنولوجيا البلوكتشين، وقانون وضوح الدفع للعملات المستقرة، وقانون احتفظ بعملاتك. ومع ذلك، قد يحتاج مجلس النواب إلى المضي قدماً في مشروع قانون إنفاق جديد قبل 17 نوفمبر لمعالجة الإغلاق الحكومي المحتمل.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره