هيمنة البيتكوين تبلغ أعلى مستوياتها منذ عامين ونصف عند 54٪ مع اقتراب التنصيف

تام شمس - الخميس 26 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - وصلت هيمنة البيتكوين (BTC) على السوق إلى 54٪، وهي أعلى نسبة لها في الأشهر الثلاثين الماضية، ما يشير إلى أنَّ العملة المشفرة الأولى تزداد قوة قبل حدث التنصيف المقرَّر في أبريل 2024.

إنَّ تنصيف البيتكوين حدثٌ تنخفض فيه مكافأة التعدين لكل كتلة إلى النصف، ما يقلِّل من عرض الأصل وسْطَ الطلب المتزايد ويؤدي إلى زخم صعودي في الأسعار. يحدث تنصيف البيتكوين كلَّ أربع سنوات، والتنصيف التالي في عام 2024 سيقلِّل مكافأة تعدين البيتكوين من 6.25 بيتكوين الحالية إلى 3.125 بيتكوين. ونظراً لأنَّ إجمالي المعروض من البيتكوين ثابت عند 21 مليون، فإنَّ تخفيض مكافآت تعدين البيتكوين إلى النصف يُنشئ فجوة بين العرض والطلب تقلِّل من تدفُّق عملات البيتكوين الجديدة إلى السوق.

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أمَّا هيمنة البيتكوين على السوق فهي مقياس للقيمة السوقية للأصل المشفَّر بالنسبة لسوق الأصول الرقمية عموماً، وتسلِّط الضوء على قوة الأصل. علماً بأنَّ الهيمنة السوقية التي تزيد عن 50٪ تعدُّ صعودية للغاية، وتمثل أعلى نقطة لها منذ الجولة الصعودية الأخيرة في أبريل.

مخطط هيمنة البيتكوين على السوق. المصدر: TradingView

بدأت هيمنة البيتكوين على السوق بالانتعاش في بداية أكتوبر، عندما ارتفعت من أقل من 49٪ لتصل إلى أعلى مستوى جديد لها منذ عامين ونصف. يعدُّ شهر أكتوبر تاريخياً شهراً صعودياً للعملات المشفرة، ما أدى إلى ظهور مصطلح "Uptober". كان هذا واضحاً من الارتفاع بنسبة مئوية من رقمين للبيتكوين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما ساعد البيتكوين على الارتفاع من أقل بقليل من 27,000 دولار في بداية أكتوبر لتسجيل أعلى مستوى سنوي جديد عند 35,000 دولار.

في عام 2017، حافظت البيتكوين على هيمنتها على السوق بنسبة تزيد عن 80٪، تليها هيمنة الإيثيريوم (ETH) على السوق بنحو 10٪-17٪. وعلى مر السنين، شهدت البيتكوين انخفاضاً حاداً في هيمنتها على السوق بسبب ارتفاع عدد العملات المشفرة ونمو العديد من التوكنات الجديدة خلال الجولة الصعودية الأخيرة في عام 2021.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره