صانع منصات تعدين البيتكوين ’MicroBT‘ يكشف النقاب عن أجهزة تعدين من الجيل الجديد

تام شمس - الخميس 26 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - أطلقت شركة (MicroBT) المصنعة لأجهزة تعدين البيتكوين للمرة الأولى في 24 أكتوبر أحدثَ ثلاثة أجهزة تعدين من سلسلة (Whatminer M60)، مشيرةً إلى أنَّ هذه النماذج تتميز بكفاءة تجزئة محسَّنة.

خلال فعالية بلوكتشين لايف 2023 في دبي، قدَّمت (MicroBT) مجموعةَ منتجاتها الجديدة التي تشمل نماذج التبريد المائي والهوائي التبريد بالغمر، حيث يوفِّر كلٌّ منها معدَّل كفاءة في استخدام الطاقة يبلغ 18.5 جول لكل تيراهاش (J/T). يشير هذا إلى أنَّ المعدِّنين الذين يستخدمون هذه الأجهزة يمكنهم تحسين قدرتهم على معالجة التجزئات مع الحفاظ على انخفاض نفقات الطاقة لديهم، ما يؤدي بدوره إلى عملية تعدين أكثر فعالية ويقلل التكاليف التشغيلية.

يعمل نموذج (M60S) الذي يعتمد التبريد الهوائي عند 170 إلى 186 تيراهاش في الثانية (TH/s)، في حين أنَّ نموذج (M63S) الذي يعتمد التبريد المائي يتراوح من 360 إلى 390 تيراهاش في الثانية. أمَّا نموذج (M66) الذي يعتمد التبريد بالغمر فيخرج من 270 إلى 298 تيراهاش في الثانية.

وبحسب ما ورد، قال زووكسينغ يانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (MicroBT)، إنَّ إطلاق المنتجات الجديدة يتماشى مع مهمة الشركة لتعزيز مصادر وتقنيات الطاقة المتجددة. كما أضاف أنَّ السلسلة الجديدة تتطابق مع طلب الصناعة واتجاهاتها، بما في ذلك أهداف التعدين البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والوظائف القابلة للتخصيص.

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تأتي السلسلة الأخيرة من شركة (MicroBT) بعد الإصدارات الأخيرة من كبار مصنّعي منصات التعدين الآخرين، علماً بأنَّهم جميعاً عزَّزوا مقاييس الكفاءة الخاصة بهم.

في أوائل سبتمبر، كشفت شركة كنعان (Canaan) النقاب عن نموذج (Avalon 14)، التي تدعي أنَّه يتميَّز بقياس كفاءة 19.5 جول لكل تيراهاش، وهي ميزة فريدة من نوعها لإصدارها الذي يعتمد التبريد المائي.

أمَّا "بيتمان" (Bitmain) فقد طرحت الجيل التالي من جهازي التعدين (Antminer S21) و(S21 Hydro ASIC) في القمة العالمية للتعدين الرقمي (WDMS) في هونغ كونغ في 22 سبتمبر. علماً بأنَّ معدل تجزئة نموذج (S21) يبلغ 200 تيراهاش/ثانية وكفاءة 17.5 جول/تيراهاش، في حين يبلغ معدَّل تجزئة نموذج (S21) المبرد بالماء 335 تيراهاش/ثانية و16 جول/تيراهاش.

اعتباراً من 26 أكتوبر، بلغ متوسط معدل الهاش البسيط المتحرك للبيتكوين لمدة سبعة أيام 440.58 إكساهاش في الثانية. وبعد ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 30,000 دولار هذا الأسبوع، ارتفعت قيمة تجزئة الشبكة، المسعَّرة لكل بيتاهاش في الثانية (PH/s)، إلى 72 دولار لكل بيتاهاش في الثانية يومياً.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره