شركة FTX تنقل ما يزيد عن 10 مليون دولار من العملات المشفرة إلى منصة "Wintermute"

في تطور جديد ومثير في سوق العملات المشفرة، أفادت بيانات من Arkham Intelligence بأن FTX قامت بتحويل أصول بقيمة تزيد على 10 مليون دولار إلى Wintermute مرورا بمنصة بينانس وكوين بيس في الساعات الأخيرة.

يظهر هذا التحويل كجزء من استراتيجية FTX لتنويع استثماراتها، حيث تمثلت الأصول المحولة في كميات كبيرة من عملات الايثيريوم، MKR، LINK، و AAVE.

وفقا للتحليل، تم رصد حركة نقل مكثفة بين محافظ Alameda وFTX وبينانس وكوين بيس.

تمثلت إحدى المعاملات في نقل 2904 ايثيريوم بقيمة 5.18 مليون دولار إلى Wintermute.

وفي معاملات لاحقة، تم نقل أصول أخرى بقيم تجاوزت ملايين الدولارات.

تأتي هذه الخطوة في سياق توسيع FTX لمحفظتها الاستثمارية واستكشاف فرص جديدة في سوق العملات المشفرة.

وقد تم التوصل للخبر عقب نقل FTX وAlameda لأصول بقيمة 170 مليون دولار في تعاملات أخرى، مما يبرز التوجه الاستثماري النشط لـ FTX رغم النزاعات القانونية الدائرة حاليا مع الهيئات التنظيمية.

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