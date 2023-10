عمليات البحث عن ’شراء البيتكوين‘ على غوغل ترتفع بنسبة 826٪ في المملكة المتحدة

تام شمس - الجمعة 27 أكتوبر 2023 08:18 صباحاً - ارتفعت عمليات بحث غوغل عن عبارة "شراء البيتكوين" في جميع أنحاء العالم وسْطَ ارتفاعٍ كبير في سعر العملة المشفرة، حيث زادت عمليات البحث في المملكة المتحدة بما يزيد عن 800٪ في الأسبوع الماضي.

وفقاً لبحث من (Cryptogambling.tv)، ارتفعت نسبة البحث عن عبارة "شراء البيتكوين" (buy Bitcoin) بمقدار مذهل بلغ 826٪ في المملكة المتحدة على مدار الأيام السبعة.

نسبة البحث العالمية المتعلقة بشراء البيتكوين ترتفع في جميع أنحاء العالم. المصدر: Google Trends

إلى جانب ذلك، أفاد متحدِّث باسم (Cryptogambling.tv) بأنَّ "الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث عن عبارة "شراء البيتكوين" في المملكة المتحدة، جنباً إلى جنب مع عودة ارتفاع سعر العملة المشفرة، يؤكد الاهتمام المتزايد والتأثير المحتمَل لمشاركة المؤسَّسات المالية التقليدية في عالم الأصول الرقمية".

بينما مثَّل المستخدمون في المملكة المتحدة النسبةَ الأكبرَ من الارتفاع، كان ثمَّة أيضاً زيادةٌ ملحوظة في عمليات البحث المتعلقة بشراء البيتكوين من مستخدمي الويب في جميع أنحاء العالم.

وفقاً لبيانات من غوغل تريندز، فإنَّ عمليات البحث من المستخدمين في الولايات المتحدة عن عبارة "هل يجب أن أشتري البيتكوين الآن؟" (should I buy Bitcoin now?) ارتفعت بما يزيد 250٪، في حين زاد عدد عمليات البحث المتخصصة، بما في ذلك "هل يمكنني شراء البيتكوين على فيديليتي؟" (can I buy Bitcoin on Fidelity?)، بما يزيد عن 3100٪ في الأسبوع الماضي.

أمَّا البحث عن عبارة "هل هذا الوقت المناسب لشراء البيتكوين؟" (Is it a good time to buy Bitcoin?)، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 110٪ في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي. وبالمقارنة، ارتفعت نسبة البحث عن عبارة "صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين من بلاك روك" (BlackRock Bitcoin ETF) بمقدار 250٪، ما يدلُّ على حماسة أوسع للمعلومات المتعلقة بصندوق الاستثمار المتداول الفوري للبيتكوين (ETF) من بلاك روك، والذي ينتظر حالياً حصولَه على الموافقة.

يأتي الارتفاع المفاجئ في الاهتمام وسْطَ زيادةٍ حادَّة في سعر البيتكوين خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تجاوزت قيمة البيتكوين لمدَّة وجيزة حاجزَ 35,000 دولار في 24 أكتوبر للمرة الأولى منذ مايو 2022.

يبدو أنَّ الإثارة مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بالموافقة على صندوق الاستثمار المتداول الفوري للبيتكوين، والذي يعتقد العديد من النقاد أنَّه سيُطلق العنانَ لموجة جديدة من الشراء من جهة المؤسسات.

إذ حدَّد اثنان من كبار محللي صناديق الاستثمار المتداولة، إريك بالشوناس وجيمس سيفارت، احتمالَ الموافقة بنسبة 90٪ بحلول 10 يناير من العام المقبل.

في وقت النشر، اكتسبت البيتكوين ما يزيد عن 27٪ في الأسبوعين الماضيين، وفقاً لبيانات الأسعار من (TradingView).

البيتكوين تحقِّق مكاسب قوية بنسبة 27.9٪ في الأسبوعين الماضيين. المصدر: TradingView

Translated by Albayan Gherra

