المحتالون ينشئون موقع ’Blockworks‘ مزيف لاستنزاف محافظ العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 27 أكتوبر 2023 02:26 مساءً - استنسخ محتالو التصيُّد الاحتيالي موقِعَي الويب الخاصَّين بمورّد أخبار العملات المشفرة (Blockworks) وماسح بلوكتشين اللإيثريوم (Etherscan) لخداع القراء المطمئنين ودفعهم إلى ربط مَحافظهم بمستنزفٍ لمَحافظ العملات المشفرة.

وقد عرضَ موقعُ (Blockworks) المزيَّف تقريراً إخبارياً "عاجلاً" مزيَّفاً عن "استغلال الموافقات" المفترَض بملايين الدولارات على البورصة اللامركزية (Uniswap)، وشجَّع المستخدمينَ على زيارة موقع (Etherscan) المزيَّف لإلغاء الموافقات.

كما نُشرت مقالة أخبار (Uniswap) المزيَّفة على موقع (Reddit) عبر العديد من الحسابات الشائعة المتعلقة بالعملات المشفرة عبر حسابات ريديت التي يبدو أنَّها مخترَقة.

موقع (Blockworks) المزيَّف (في جهة اليسار) يعرضُ قصَّة إخبارية عاجلة مزيَّفة عن استغلال (Uniswap)، مقارنةً بالموقع الشرعي (في جهة اليمين).

يعرض موقع (Etherscan) المزيَّف مدقِّقاً مزعوماً للتوكنات والموافقة على العقود الذكية، لكنَّه في الواقع يحتوي على مستنزفٍ لمَحافظ العملات المشفَّرة.

ومن جهتها راجعت شركة أمن البلوكتشين (Beosin) العقدَ الذكيَّ للمستنزف وأخبرت كوينتيليغراف أنَّ المهاجم يأمل في استنزاف المحافظ بما لا يقل عن 0.1 إيثيريوم (ETH)، بقيمة 180 دولاراً. ومع ذلك، جرى إعداد المستنزف بشكل غير صحيح، حيث "لا توجد معاملة تصيُّد مطلوبة بعد توصيل المحفظة".

موقع التصيُّد الاحتيالي (في جهة اليسار) مقارنةً بموقع (Etherscan) الشرعي (في جهة يمين).

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يُظهر فحصُ عُمْرِ النِّطاقات أنَّ موقع (Etherscan) المزيَّف، (approvalscan.io)، سُجِّل في 25 أكتوبر، في حين سُجِّل موقع (Blockworks) المزيَّف، (blockworks.media)، بعد يوم واحد.

وفي منشور بتاريخ 25 أكتوبر على منصة "X" (تويتر)، أظهرت منصة مكافحة الاحتيال على الويب 3، "سكام سنيفر" (Scam Sniffer)، أنَّ المحتالين نشروا مستنزِفاً لمَحافظ العملات المشفَّرة على موقع ويب يستنسخ مورِّد أخبار العملات المشفرة (Decrypt).

والجدير بالذكر أنَّ موقِعَي (Blockworks) و(Decrypt) المزيَّفَين يديرهما محتالون مختلفون، وفقاً لما ذكرته منصَّة (Scam Sniffer) لكوينتيليغراف.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره