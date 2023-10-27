شركة Bitfinex تحدد موعد إدراج أول سند رمزي (ALT2611)

تستعد شركة الكريبتو “Bitfinex Securities” لإدراج أول سند رمزي لها والمسمى (ALT2611)، في نوفمبر القادم.

سيتم تقديم هذه السندات المبتكرة، المقومة بـ USDT والصادرة عن “Mikro Kapital”، بفائدة 10% لمدة 36 شهر، وستستفيد هذه السندات من طبقة البيتكوين الثانية الخاصة بشركة Blockstream، Liquid.

يُظهر التركيز الرئيسي لـ (ALT2611) على توفير حقوق ملكية وديون مرتبطة بالمخاطر لمؤسسات التمويل الصغير والمتوسط وغيرها من المؤسسات المالية في مناطق مثل إيطاليا ورومانيا ومولدوفا وبلدان أخرى.

تم تحديد سعر بداية التداول لسندات (ALT2611) بـ 100 دولار، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 125,000 دولار.

ولن يُتاح هذا العرض للمواطنين أو الأشخاص الذين يقيمون داخل الولايات المتحدة أو في أي ولايات قضائية أخرى تحظر هذا النوع من العروض.

هذه الخطوة تأتي بعد توقيع “Bitfinex Securities” مذكرة تفاهم مع “Mikro Kapital”، لاستكشاف إمكانيات ترميز سندات الدين ودعمها برموز التيثر المقومة بالدولار واليورو، في خطوة لتعزيز فرص التمويل الصغير في الأسواق الناشئة.

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