تحديث إيثيريوم التالي قد يُنشر العام المقبل: مطورو شبكة إيثيريوم

تام شمس - الجمعة 27 أكتوبر 2023 03:47 مساءً - قال المطورون الأساسيون للشبكة في خطابٍ يوم 26 أكتوبر إنَّ التحسين المتوقَّع التالي لشبكة إيثيريوم، الذي يشار إليه باسم ترقية "Deneb-Cancun" أو "Dencun"، لن يُنفَّذ في انقسام الشبكة قبل نهاية عام 2023، ومن المرجَّح أن يؤجَّل إلى أوائل العام المقبل.

خلال الذي حضره مطورو شبكة الإيثيريوم الأساسيون، قالت فِرَق عملاء طبقة الإجماع إنَّها لم تشعر بالراحة في العمل على انقسام (Goerli) على الشبكة الرئيسة بسبب المستويات المختلفة لمتطلَّبات العمل. تتضمَّن هذه المتطلَّبات تغييرات واسعة النطاق على قاعدة التعليمات البرمجية من عميل إيثيريوم (Prysm)، الذي يدير 45٪ من عملاء طبقة الإجماع.

وعند طرح تقديرٍ لتنفيذ الترقية، قال بوتوز، مطوِّرُ (Prysm) الذي يحمل اسماً مستعاراً: "أنا بالتأكيد لست مرتاحاً على الإطلاق لوجود انقسام عميل كامل على (Goerli). كما أرى تغييراتٍ كبيرة وعميقة جدَّاً ما تزال تُدفع في الفرع." وأضافَ قائلاً:

"من المستحيل أن نقسم الشبكة الرئيسة في عام 2023."

إلى جانب ذلك، أشار المطوِّر إلى مشكلات الإجماع المتِّسقة الناشئة عن شبكات المطورين العشر التي جرى العمل عليها لاختبار الترقية خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفاً أنَّه "لم تَسِر أيٌّ منها على ما يرام".

في سبتمبر، واجهت شبكة اختبار (Holešky) الخاصة بشبكة إيثيريوم خطأً في أثناء محاولة الإطلاق — وهي مشكلة عزاها المطورون إلى عدم التطابق في معلمات التفرُّع — لكنَّها نجحت في النهاية بالرغم من تأخُّرها عن الجدول الزمني. بعد الإطلاق، كان الإجماعُ على أنَّ وضعَ الترقية عبر خطواتها في عطلة ديسمبر غير المرجَّح.

في الوقت نفسه، قال عملاء طبقة التنفيذ إنَّهم مستعدُّون للمضي قدماً في عملية الانقسام، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ ترقية "Dencun" ستكون النموذج الأخير.

"نحن في وضع جيد جداً..."، قال مطور (Geth Lightclient)، مضيفاً أنَّه "ثمَّة كثيرٌ من الأشياء أيضاً على عُقدة (Master) الآن"، في إشارة إلى اختصار مساحة العمل الرقمية لمشروع (Go Ethereum)، حيث تُخزَّن التعليمات البرمجية والملفات وسجل المراجعة.

وفي منشور على منصة "X" (تويتر سابقاً)، قال مطور الإيثيريوم "تيم بيكو" إنَّ الانقسام الكلِّيَّ سيبدأ على الأرجح في النصف الأخير من نوفمبر، بدلاً من الأسبوع الأول.

تهدف ترقية "Dencun" إلى معالجة مشكلات قابلية التوسُّع داخل النظام الإيكولوجي لشبكة إيثيريوم عبر تنفيذ اقتراح تحسينٍ يُسمى "EIP-4844" وإدخال ميزة "Proto-danksharding" إلى شبكة بلوكتشين الإيثيريوم. علماً بأنَّ الميزة ستزيد من الإنتاجية لشبكات الطبقة الثانية عبر تقديم "معاملاتٍ تحمل كائناً ثنائياً كبيراً" لتخزين البيانات الإضافية.

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البين غره