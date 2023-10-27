محتال يستهدف حاملي الكريبتو عن طريق هجمات تبادل شرائح SIM

نشر المحقق المعروف بـ ZachXBT على منصة X وقدم تقرير جديد كشف فيه عن عمليات احتيال تقود إلى النصاب الكندي المدعو “يحيى”.

في هذا التقرير، كشف ZachXBT عن تورط “يحيى” في أكثر من 17 حادثة متعلقة بمبادلة شرائح SIM، والتي أدت في مجموعها إلى سرقة أموال تقدر بحوالي 4.5 مليون دولار.

يُظهر التقرير كيف قام “يحيى” بتحديد الأهداف المحتملة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك تويتر، باستخدام تقنيات متقدمة.

وقد استفاد هذا النصاب، من هذه التقنيات لتحديد الضحايا المحتملين لهجمات مبادلة شرائح SIM في الولايات المتحدة.

في مقابل خدماته، كان يتقاضى هذا المحتال نسبة من الأرباح من كل هجوم ناجح.

في يوليو 2023، حدث احتيال كبير تم خلاله النصب على شخص بمبلغ 250 ألف دولار، ما يعادل 136 ايثيريوم.

عند تحليل التفاصيل المالية المتعلقة بهذا المحتال، لاحظ “ZachXBT” وجود تشابهات ملفتة في عمليات السرقة، حيث تم استخدام نفس العنوان في عدة عمليات احتيال مختلفة، مما يربط بين جميع الأنشطة التي قام بها “يحيى”.

المحقق “ZachXBT” استشهد بثلاث حالات محددة، تضمنت عدد من الضحايا البارزين في المجال، وقد تلقى “يحيى” في المجموع ما يقرب من 390 ايثيريوم، بقيمة تقدر بحوالي 720 ألف دولار، من هجمات مبادلة شرائح SIM.

أظهر التقرير أيضا كيف قام “يحيى” بإنفاق جزء من الأموال المسروقة في شراء ساعات فاخرة وأشياء أخرى.

أبدى هذا النصاب قليل من الندم عندما واجهه الناس بأفعاله.

يأمل “ZachXBT” أن تساعد هذه المعلومات في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتورطين في هجمات مبادلة شرائح SIM والاحتيال المتعلق بالتصيد، حيث تسببوا في أضرار كبيرة للعديد من الأفراد.

في تحقيقات سابقة، كشف “ZachXBT” عن تعرض شخصيات بارزة لهجمات مبادلة شرائح SIM، مما أدى إلى خسائر بلغت أكثر من 13 مليون دولار.

حيث تم تنفيذ هجوم مماثل ضد حساب “فيتاليك بوتيرين”، مؤسس الايثيريوم وتم السيطرة على حسابه على تويتر في الشهر الماضي.

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