البيتكوين تحافظ على مستوى 34 ألف دولار وعملة LINK تواصل التألق!

تمكنت عملة البيتكوين من الدفاع عن مستواها البالغ 34 ألف دولار، بعد أن شهدت تراجع مؤقت دون هذا المستوى.

تظل العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية تتماوج حول هذا الرقم، مع تمكن المستثمرين المتفائلين من تقديم دعم قوي نسبيا ضد أي هبوط.

في ذات السياق، شهدت عدة عملات رقمية بديلة أداء إيجابي، بل وتفوق أداؤها على البيتكوين، مثل Chainlink وAptos، التي سجلتا ارتفاع بنسبة 6%.

استطاعت البيتكوين خلال الأسبوع من تحقيق أداء قوي، حيث تمكنت من استعادة مستوى 30 ألف دولار بقوة وصولا إلى حوالي 35,200 دولار.

شهد السوق تقلبات واسعة النطاق مع تجدد التفاؤل، بفضل توقعات الموافقة على تطبيق ETF البيتكوين من BlackRock، وهو ما أثار حالة من الجشع بين المستثمرين، وفقا لمؤشر الخوف والجشع.

رغم التقلبات، ظلت قيمة عملة البيتكوين السوقية تحوم حول 665 مليار دولار، وانخفضت هيمنتها السوقية على العملات الرقمية البديلة قليلا، لتصل إلى 52.9%.

بالنسبة للعملات الرقمية البديلة، فقد شهدت Toncoin وDogecoin انخفاض نسبي، في حين حققت عملات أخرى مثل ETH وBNB وTRX وMATIC وDOT وLTC مكاسب طفيفة.

تميزت كاردانو بارتفاع بنسبة 3.6%، بينما سجلت عملة LINK ارتفاع بأكثر من 6%.

في المجمل، ظل إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية مستقر تقريبا، مع تسجيل القيمة السوقية الإجمالية لمستوى 1.25 تريليون دولار، مما يعكس استمرار الثبات النسبي في السوق رغم التقلبات المستمرة.

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