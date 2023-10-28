في حالة الموافقة على ETF البيتكوين سنشهد تسونامي بقيمة 15 تريليون دولار لسوق الكريبتو حسب المؤسس المشارك لـ Glassnode

يرى “يان أليمان”، المؤسس المشارك لـ “Glassnode”، أن إمكانية إدخال صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين قد تحدث تحول هائل في النظام المالي العالمي.

تشير تصريحاته الأخيرة إلى طلب كبير يفوق 15 تريليون دولار من قبل الشركات التي تسعى للحصول على موافقات لـ ETF البيتكوين.

هناك تحول كبير ينتظر في الأفق حيث يظهر اهتمام متزايد من المستثمرين المؤسسات، مما قد يقود إلى بداية عصر جديد في عالم العملات المشفرة مع تأثيرات قد تطول السوق برمته.

بالرغم من استقرار البيتكوين حول 34000 دولار، إلا أن مستقبل السوق لا يزال مليئ بالتقلبات والتغييرات المحتملة.

في السياق نفسه، يظهر الدولار قوة، متجاوزا التوقعات بالركود، مما يشير إلى تأثير محتمل على العملات المشفرة نظرا للعلاقة العكسية بينهما.

السباق نحو ETF البيتكوين يزداد حرارة، حيث يرى محللون من “جيه بي مورغان” أن هناك إمكانية للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في الأشهر المقبلة.

وفي ظل هذه التطورات، يظل هناك تفاؤل بارتفاع البيتكوين، خصوصا بعد التحديات التي واجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في محاولاتها لمنع بعض المبادرات المتعلقة بالعملات المشفرة.

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