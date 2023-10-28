المفوضة في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تدافع عن أحد شركات الكريبتو!

اتخذت المفوضة في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) “هيستر بيرس”، المشهورة بلقب “أم العملات المشفرة”، موقف مميز دفاعا عن شركة “Ripple Ally”، معبرة عن معارضتها القوية للإجراءات التي تم اتخاذها ضد شركة LBRY المتخصصة في تكنولوجيا البلوكشين.

القضية، التي تورطت فيها LBRY، تتعلق بالزعم بشأن البيع غير المسجل لرموزها، وقد ألقت الضوء على قضايا أوسع تتعلق بالتنظيم والقوانين المتعلقة بالعملات المشفرة.

أعربت “بيرس” عن قلقها بخصوص الأساليب التي تتبعها الهيئة في التعامل مع قضايا العملات المشفرة، مشيرة إلى الغموض وعدم الوضوح في تطبيق القوانين.

بالإضافة إلى ذلك، انتقدت “بيرس” الغرامة المفروضة على LBRY، والتي بلغت في البداية 44 مليون دولار، قبل أن تتم مراجعتها وتخفيضها لاحقا.

كما أعربت عن أسفها للتأثير السلبي الذي قد يحدثه هذا النوع من الإجراءات على الابتكار في مجال تكنولوجيا البلوكشين.

أظهر “ستيوارت ألديروتي”، المستشار القانوني لشركة الريبل، تقديره لموقف بيرس، مؤكدا على موقفه ضد الهيئة ومنهجها في التعامل مع قضايا العملات المشفرة الغير احتيالية، داعيا إلى الإعتراض بشكل أقوى ومستعد للتفكير في استخدام وسائل قانونية متعددة للدفاع عن مصالح المستثمرين والمستخدمين في هذا المجال.

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