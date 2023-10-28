"كراكن" تُعلق جميع العمليات المتعلقة بـ USDT و WBTC في كندا: خطوة استباقية في ظل التشديد التنظيمي

أعلنت شركة تداول العملات المشفرة “كراكن” رسميا عن تعليق جميع عمليات التداول والإيداع والسحب المتعلقة بعملة التيثر (USDT) والبيتكوين المُغلّف (WBTC)، بالإضافة إلى العملات الرقمية الأخرى التي تستند على أصول تحظى بدعم من الاحتياطي في كندا، وذلك استجابة للتوجهات التنظيمية الجديدة.

هذا القرار جاء في أعقاب تحركات مشابهة من شركات كريبتو أخرى في كندا، والتي شهدت تشديدات تنظيمية حول العملات الرقمية المستقرة والرموز الرقمية المشفرة الأخرى.

أبلغت شركة “كراكن” بأنها مُلزمة الآن بإيقاف جميع العمليات المتعلقة بـ:

USDT، DAI، WBTC، WETH، و WAXL في كندا، ابتداء من 30 نوفمبر.

أشارت “كراكن” إلى أن العملاء الذين يمتلكون رصيدا في هذه الأصول يجب أن يفكروا في تحويل أموالهم أو سحبها قبل هذا التاريخ.

من جهة أخرى، تستمر الهيئات التنظيمية في كندا في تحديد المعايير والإطار القانوني للعملات المستقرة، معتبرة أي أصول مشفرة مرتبطة بالقيمة كأوراق مالية تحتاج إلى إشراف وتنظيم أكثر.

اقرأ أيضا:

في حالة الموافقة على ETF البيتكوين سنشهد تسونامي بقيمة 15 تريليون دولار لسوق الكريبتو حسب المؤسس المشارك لـ Glassnode

البيتكوين تحافظ على مستوى 34 ألف دولار وعملة LINK تواصل التألق!