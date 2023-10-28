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أعلنت شركة تداول العملات المشفرة “كراكن” رسميا عن تعليق جميع عمليات التداول والإيداع والسحب المتعلقة بعملة التيثر (USDT) والبيتكوين المُغلّف (WBTC)، بالإضافة إلى العملات الرقمية الأخرى التي تستند على أصول تحظى بدعم من الاحتياطي في كندا، وذلك استجابة للتوجهات التنظيمية الجديدة.
هذا القرار جاء في أعقاب تحركات مشابهة من شركات كريبتو أخرى في كندا، والتي شهدت تشديدات تنظيمية حول العملات الرقمية المستقرة والرموز الرقمية المشفرة الأخرى.
أبلغت شركة “كراكن” بأنها مُلزمة الآن بإيقاف جميع العمليات المتعلقة بـ:
USDT، DAI، WBTC، WETH، و WAXL في كندا، ابتداء من 30 نوفمبر.
أشارت “كراكن” إلى أن العملاء الذين يمتلكون رصيدا في هذه الأصول يجب أن يفكروا في تحويل أموالهم أو سحبها قبل هذا التاريخ.
من جهة أخرى، تستمر الهيئات التنظيمية في كندا في تحديد المعايير والإطار القانوني للعملات المستقرة، معتبرة أي أصول مشفرة مرتبطة بالقيمة كأوراق مالية تحتاج إلى إشراف وتنظيم أكثر.
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كانت هذه تفاصيل خبر “كراكن” تُعلق جميع العمليات المتعلقة بـ USDT و WBTC في كندا: خطوة استباقية في ظل التشديد التنظيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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