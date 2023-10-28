دراسة: خسارة 720 مليون دولار بسبب 117 حادثة قرصنة في الربع الثالث من عام 2023

وفقا لتقرير أمني صادر عن شركة “Hacken” المختصة في تدقيق أمن شبكات البلوكشين جاء فيه أن العامل البشري يظل الجانب الأكثر تعرضا للخطر في قطاع العملات المشفرة، حيث سجلت انتهاكات التحكم في الوصول أعلى مستويات الخسائر المالية، إذ بلغت 449 مليون دولار في 8 حوادث فقط.

التقرير يستعرض أيضا تفشي حوادث سحب البساط، وهي استراتيجية احتيال تتميز بسحب السيولة بشكل مفاجئ، والتي تبين أنها أكثر أشكال الهجوم شيوعا، رغم أن الخسائر المالية منها كانت أقل بكثير مقارنة بانتهاكات التحكم في الوصول.

التقرير يكشف أيضا عن أن المشاريغ ذات مستويات التدقيق الضعيفة هي الأكثر عرضة للخطر، حيث يتجاهل المستخدمون في كثير من الأحيان نتائج التدقيق غير المشجعة.

كما يحث التقرير المستثمرين على تحليل العديد من الجوانب مثل ملكية الرموز الرقمية وظروف السيولة ونتائج التدقيق قبل الاستثمار في أي مشروع.

بهذه الطريقة، يسعى التقرير إلى زيادة الوعي حول المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع العملات المشفرة وتحفيز المستثمرين على تحليل وتقييم المخاطر بشكل دقيق قبل اتخاذ قراراتهم المالية.

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