مالك بورصة 'HTX' يدّعي تسجيل أرباح هائلة بالرغم من خفض عدد الموظفين

تام شمس - الأحد 29 أكتوبر 2023 09:51 صباحاً - ادعت الشخصية الصينية المشهورة في فضاء البلوكتشين، جاستن سن، والذي يُعرف أيضاً بأنه المالك الفعلي لبورصة العملات المشفرة "HTX" (المعروفة سابقًا باسم Huobi Global)، أن الشركة قد حققت ربحاً قدره 98 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.

قال جاستن ​سن، من خلال

بتاريخ 26 أكتوبر، أن شركته قد سجّلت 202 مليون دولار من الإيرادات و104 ملايين دولار من النفقات، خلال الربع الحالي من العام، أي أن صافي أرباح الشركة بلغ 98 مليون دولار.

أما بالنسبة للربع الرابع من العام، فقد توقع "سن" أن تُسجّل "HTX" إيراداتٍ بقيمة 190 مليون دولار و88 مليون دولار من النفقات، بأرباحٍ صافية تُقدر بنحو 104 ملايين دولار.

وقال سن مُعلقاً في هذا الصدد "كان الربع الثالث بأكمله ربعاً قاسياً على الصناعة"، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدت إلى انخفاض الإيرادات على مستوى الصناعة. وأضاف: "بالرغم من ذلك، ما زلنا نحافظ على معدل نمو الإيرادات، وقد تعافى السوق بشكلٍ عام في الربع الرابع... ومع أن الإيرادات لا تزال مُعتدلة نسبيا، إلا أننا متفائلون بشأن الربع الرابع".

مقالات ذات صلة: تشانغبينغ تشاو يعيِّن فريقَ أمن بينانس لتتبُّع الأموال المسروقة من HTX "هوبي"

بالنظر إلى المستقبل، يعتقدُ "سن" أن الفترة الحرجة في سوق العملات المشفرة الصاعد قد انتهى تقريباً. "في الربع الرابع من هذا العام والربع الأول من العام المقبل، سيبدأ سوق العملات المشفرة في التعافي. لدينا ثقة راسخة في استمرار تحسّن المؤشرات المالية الكلّية." كتب سن.

بالرغم من نظرة "سن" الإيجابية تجاه الصناعة، إلا أن عمليات "HTX" لم تكن على ما يرام بشكلٍ كامل، فخلال حدث "Token2049" الذي أُقيم في سنغافورة الشهر الماضي، ​كشف إدوارد تشن، المدير العام لشركة HTX Ventures، أثناء إلقائه كلمة، أن البورصة خفضت عدد موظفيها في وقتٍ مُبكرٍ من هذا العام، من 2500 إلى 900.

وفي يناير، زُعم أن البورصة قد "سحقت" إضراباً للموظفين، والذي حصل بعد خفض رواتب العديد منهم وإلغاء المكافآت بسبب انخفاض الإيرادات.

مقالات ذات صلة: إتش تي إكس تستعيد 8 ملايين دولار من الأموال المسروقة، وتصدر مكافأة 250 إيثيريوم للمخترق