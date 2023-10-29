المستثمر “بيتر شيف”:ارتفاع سعر البيتكوين سينتهي بالموافقة على صندوق ETF البيتكوين!

شهد سعر البيتكوين ارتفاع مفاجئ هذا الشهر، حيث وصل لفترة وجيزة إلى حوالي 35000 دولار.

“بيتر شيف”، مؤسس شركة “يورو باسيفيك كابيتال” والمعروف بنظرته التشاؤمية تجاه البيتكوين، مازال مُحافظ على رأيه ولا يتوقع استمرار الاتجاه الصاعد الحالي في سعر البيتكوين.

التوقعات المحيطة بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC على صندوق البيتكوين المُتداول في البورصة (ETF) كانت محط نظر وجلبت الكثير من الضجة هذا الشهر، مما ساعد على تحفيز وزيادة تداول البيتكوين عبر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة.

“شيف”، الذي يُلقب بـ “دكتور الكارثة” من قبل جمهور CNBC، يُظهر انتقاداته للزخم المفاجئ الذي شهدته عملة البيتكوين مؤخرا.

حيث أشار إلى أن الموافقة المرتقبة من هيئة الأوراق المالية والبورصات على ETF البيتكوين قد تُظهر نهاية الارتفاع الملحوظ في سعر البيتكوين.

حسب “شيف”، بمجرد الموافقة الفعلية على منتج ETF للبيتكوين، قد يبدأ الارتفاع في التلاشي ويمكن أن يشهد المتداولون بداية في جني الأرباح قبل الحصول على الموافقة النهائية.

في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي X، أوضح “شيف” أن التداولات الحالية للبيتكوين تعكس توقعات المستثمرين بشأن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات.

الزمن سيُظهر ما إذا كانت توقعات “شيف” ستتحقق أم لا، حيث تعكف الأنظار حاليا على قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات المرتقبة والتي قد تحدد مصير الارتفاع المُلاحظ في سعر البيتكوين.

فيما يتعلق بتوقعات الرفض المحتمل، يرى “شيف” أن ذلك قد يوفر دعم مؤقت فقط لسعر البيتكوين.

حيث قد يُحتفظ المضاربون بمواقفهم بشكل مؤقت قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب.

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