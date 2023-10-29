دراسة جديدة تكشف عن رأي الأمريكيين في صناعة العملات المشفرة!

توضح دراسة حديثة من شركة “كوين بيس” تحول بارز في وجهات نظر الأجيال المختلفة تجاه صناعة العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين.

حيث يعتقد 38% من الشباب الأمريكي أن هذه التكنولوجيا قادرة على تقديم فرص اقتصادية فريدة لا تتوفر عادة في القطاع المالي التقليدي، مقابل 26% فقط من الأجيال الأكبر سنا يشاركون نفس الرأي.

يظهر الشباب اهتمام متزايد بالأصول الرقمية، وهذا ليس فقط نتيجة لخيبة أملهم من النظام المالي التقليدي، ولكن أيضا بسبب رغبتهم المتزايدة في استكشاف فرص اقتصادية جديدة تتناسب مع أساليب حياتهم واحتياجاتهم المالية.

وفقا للدراسة، يشعر الكثيرون من الشباب بالإحباط تجاه النظام المالي الحالي، حيث تعتقد نسبة صغيرة فقط منهم أن النظام المالي القائم يخدم احتياجاتهم بشكل جيد.

الأجيال الجديدة تظهر اهتماما ملحوظا بامتلاك العملات المشفرة، حيث يمتلك حوالي 31% منهم عملات مشفرة، بالمقارنة مع 12% فقط من الأجيال الأكبر.

ويشير التقرير أيضا إلى أن معظم أفراد جيل الألفية وجيل Z، الذين نشأوا في عصر الإنترنت والتطبيقات، يتوقعون من المؤسسات المالية أن تتبنى التكنولوجيات المعاصرة.

في سياق الانتخابات، تظهر الدراسة أن الأجيال الشابة قد تلعب دورا حاسما في تحديد مسار السياسات المستقبلية تجاه العملات المشفرة، حيث يمثلون نسبة متزايدة من الناخبين، ويظهرون تفضيل للمرشحين الذين يدعمون تكنولوجيا البلوكشين والعملات المشفرة.

هذه النتائج تأتي في إطار تقرير من “كوين بيس” الذي سلط الضوء على الاتجاهات والتفضيلات المتعلقة بالعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين، وتسعى الشركة من خلال هذا البحث إلى فحص وفهم أفضل لتوجهات وتطلعات الأجيال المختلفة تجاه هذه التقنيات الناشئة.

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