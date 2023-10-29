انخفاض حجم التداول الفوري في منصات التداول المركزية بنسبة 20% في الربع الثالث 2023

في تطور مثير للقلق في عالم العملات المشفرة، كشف تقرير جديد صادر عن “CoinGecko” عن تراجع كبير في أداء منصات تداول العملات المشفرة المركزية (CEX).

حيث انخفض حجم التداول الفوري بنسبة قدرها 20%، ليصل إلى حوالي 1.12 تريليون دولار في الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بـ 1.42 تريليون دولار في الربع السابق.

أصبحت بينانس التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، في مركز العاصفة، حيث شهدت حصتها في السوق تناقص كبير.

الضغوط التنظيمية والتحقيقات المستمرة من قبل الهيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) ووزارة العدل الأمريكية، كلها لعبت دور كبير في تأثير سلبي على أعمالها وحجم تداولها، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما عانت بعض منصات التداول، كانت هناك بعض التحولات والتغييرات في ترتيب السوق.

منصات التداول مثل KuCoin خرجت من قائمة العشرة الأوائل، في حين عادت HTX (سابقا Huobi) لتحتل المركز الثالث، مع مكاسب ملحوظة لـ Upbit وBybit.

المنصات اللامركزية (DEX) كذلك لم تخلُ من التأثيرات، حيث شهدت انخفاضا بنسبة 31.2% في حجم التداول الفوري.

كما تأثرت القيمة السوقية الإجمالية لأفضل 15 عملة مستقرة، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.8%، وهو ما يُظهر تراجع عام في السوق.

لم تكن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بمنأى عن هذا التراجع، حيث انخفض حجم تداولها بمقدار 55.6%، مما يُظهر مدى تأثر جميع جوانب سوق العملات المشفرة بهذه التقلبات والتحديات التي واجهتها خلال الربع الثالث من العام 2023.

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