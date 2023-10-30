سارق العملات المشفرة يسرق 4.4 مليون دولار في يوم واحد مع تفاقم تداعيات اختراق لاست باس

تام شمس - الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:51 صباحاً - أفادت التقارير بأنَّ 25 شخصاً في الأقل شهدوا استنزافَ 4.4 مليون دولار من العملات المشفَّرة عبر 80 محفظة بسبب اختراق البيانات الذي حصل في عام 2022 وأثَّر على برنامج تخزين كلمات المرور "لاست باس" (LastPass).

في منشورٍ على منصة "X" (تويتر) بتاريخ 27 أكتوبر، قال الباحث في الشبكة ذو الاسم المستعار "زاك إكس بي تي" (ZachXBT)، إنَّه ومطوِّرةُ "ميتا ماسك" (MetaMask)، تايلور موناهان، تتبَّعا تحرُّكات الأموال لما لا يقلُّ عن 80 محفظة اختُرقت في 25 أكتوبر.

ومن جهتها قالت موناهان في تقريرٍ مُصاحب صادرٍ عن "تشين أبيوز" (Chainabuse): "معظم الضحايا، إن لم يكن جميعهم، من مستخدمي لاست باس منذ مدَّة طويلة، و/أو يؤكدون أنَّهم خزَّنوا مفاتيح أو بذور [محفظة العملات المشفرة] الخاصة بهم في لاست باس".

في ديسمبر 2022، كشفت لاست باس عن مُهاجِم استفادَ من معلوماتٍ سُرقت سابقاً في اختراقٍ في أغسطس استهدف موظَّفاً في لاست باس، ما أدَّى إلى تعطيلِ بياناتِ اعتماده وفكِّ تشفير معلومات العملاء المخزَّنة.

كما سُرقت نسخةٌ احتياطية من بيانات مَخزن العملاء المشفَّرة، والتي حذَّرت لاست باس من إمكانية فكِّ تشفيرها إذا خمَّنت القوةُ الغاشمة للمهاجِم كلمةَ المرور الرئيسة للحساب.

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وفي منشورٍ على مدوَّنةٍ في سبتمبر، أفاد مراسل الأمن السيبراني، براين كريبس، بأنَّ بعضَ خزائن عملاء لاست باس قد اختُرقت على ما يبدو، ما أدى إلى سرقة ما يزيد عن 35 مليون دولار من العملات المشفَّرة من نحو 150 ضحية.

ومن ناحية أُخرى، تعرضَّت لاست باس في يناير لدعوى جماعية من أفرادٍ يزعمون أنَّ الاختراق الذي حصل في أغسطس 2022 أدَّى إلى سرقة ما قيمته نحو 53000 دولار من البيتكوين (BTC).

ومن جانبه، نصح زاك إكس بي تي أيَّ شخصٍ خزَّن بذور محفظته أو مفاتيحه الخاصة في لاست باس "بترحيل الأصول المشفَّرة على الفور".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره