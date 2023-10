سام بانكمان فرايد يجيب عن أسئلة حول تبرعاته السياسية في قاعة المحكمة

تام شمس - الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:51 صباحاً - استمع محامي دفاع سام بانكمان فرايد ""SBF"، مارك كوهين، إلى شهادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX" حول علاقته بكارولين إليسون، والتبرعات السياسية الصادرة عن بورصة العملات المشفرة.

Cohen: Who else made donations?

SBF: Nishad and Ryan Salame?

Cohen: Did you discuss them with Mr. Salame [he pronounces it Salaam]?

SBF: No.

Cohen: Your donations were from?

SBF: Loans from Alameda research.