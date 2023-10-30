منصة حفظ الأصول الرقمية "زوديا كوستدي" تدخل سوق هونغ كونغ في أحدث توسعاتها الآسيوية

تام شمس - الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:51 صباحاً - في مقابلةٍ حصريةٍّ مع CNBC، أعلنت منصة حفظ الأصول الرقمية زوديا كوستودي، التابعة للعملاق المالي البريطاني ستاندرد تشارترد، عن توسعها في الأسواق الآسيوية ودخولها إلى سوق هونغ كونغ.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لتعزيز حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أثناء المقابلة، أوضح الرئيس التنفيذي لزوديا، جوليان سوير، أن الطلب في هونغ كونغ على العملات المشفرة يأتي بشكلٍ رئيسي من القطاع المؤسساتي بدلاً من المستثمرين الأفراد، وهو ما يتوافق تماماً مع الفئة المستهدفة للشركة.

وعلى الرغم من التحفظات الصينية الصارمة تجاه العملات المشفرة، والتي شملت حظر تداول وتعدين البيتكوين في عام 2021، إلا أن هونغ كونغ قد بدأت مؤخراً بإظهار تقبلٍ متزايدٍ لهذا القطاع، حيث كشف سوير أن حكومة هونغ كونغ والجهات التنظيمية التابعة لها تنظر إلى الأصول الرقمية على أنها مستقبل القطاع المالي، وتسعى لتحويل المدينة إلى مركز عالمي للأصول الرقمية.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام، قدّمت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) إطاراً تنظيمياً جديداً للأصول الرقمية، مما سمح للشركات بالتقدّم للتسجيل والعمل في إطارٍ منظم. وحتى الآن، حصلت شركتان فقط، وهما OSL Digital وHash Blockchain، على تراخيصٍ من الـ SFC.

تخطط "زوديا" لطرح خدماتها في هونغ كونغ بشكلٍ تدريجي، حيث ستبدأ الشركة أولاً بتقديم مجموعةٍ محدودة من الأصول الرقمية للعملاء المحليين. وفي الوقت الحالي، تُجري الشركة محادثات مع كل من الـ (SFC) وسلطة النقد في هونغ كونغ لمناقشة الامتثال التنظيمي ضمن المنطقة المالية.

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في بداية شهر سبتمبر من العام الجاري، كشفت شركة زوديا عن خططها لتوسيع بصمتها العالمية، مستهدفةً سوق الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً إمارة أبو ظبي، نظراً للدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في عالم العملات المشفرة.

وفي خطوةٍ موازية، أعلنت "زوديا" أيضاً عن توسعها إلى اليابان واستراليا، بالإضافة إلى سنغافورة، والتي تُعد نقطةً محوريةً في استراتيجيتها ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما دخلت الشركة خلال شهر سبتمبر في شراكةٍ استراتيجية مع منصة "OpenEden"، سعياً منها لتعزيز موقعها في السوق العالمي للأصول الرقمية.