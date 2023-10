غاري جينسلر ينتقدُ نفسه ويصفُ نهجه تجاه صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين "بغير المُتسق"

تام شمس - الاثنين 30 أكتوبر 2023 12:51 مساءً - انتقد غاري جينسلر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب نهجها "غير المتسق" تجاه منتجات البيتكوين الفورية، وذلك خلال فترة عمله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفقاً لمقطع فيديو انتشر مؤخراً.

يُظهر مقطع الذي انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، جينسلر قبل انضمامه إلى (SEC) وهو يناقش لوائح البلوكتشين مع مفوّض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هيستر بيرس، أثناء انعقاد معرض "MIT" للبيتكوين عام 2019.

"ستكون العقود الآجلة للبيتكوين والإيثريوم موجودة، بينما صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين غير موجودة، وهذا يبدو غير متسق بالنسبة لي"، قال جينسلر.

وأضاف: "بالرغم من أن القوانين ليست متماثلة تماماً، إلا أنها متشابهة بعض الشيء".

في هذه الأثناء، سلّط مجتمع العملات المشفرة على موقع X (تويتر سابقاً) الضوء على الاختلاف الواضح بين وجهات النظر التي أبداها جينسلر سابقاً ونهجه الآن تجاه صناديق التداول الفوري لمؤشرات البيتكوين.

وتعليقاً في هذا الصدد،

We missed out on chill and normal Gensler. https://t.co/WFDg91Tyh3