غاري جينسلر ينتقدُ نفسه ويصفُ نهجه تجاه صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين "بغير المُتسق"

تام شمس - الاثنين 30 أكتوبر 2023 12:51 مساءً - انتقد غاري جينسلر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب نهجها "غير المتسق" تجاه منتجات البيتكوين الفورية، وذلك خلال فترة عمله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفقاً لمقطع فيديو انتشر مؤخراً.

يُظهر مقطع الذي انتشر مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، جينسلر قبل انضمامه إلى (SEC) وهو يناقش لوائح البلوكتشين مع مفوّض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هيستر بيرس، أثناء انعقاد معرض "MIT" للبيتكوين عام 2019.

"ستكون العقود الآجلة للبيتكوين والإيثريوم موجودة، بينما صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين غير موجودة، وهذا يبدو غير متسق بالنسبة لي"، قال جينسلر.

وأضاف: "بالرغم من أن القوانين ليست متماثلة تماماً، إلا أنها متشابهة بعض الشيء".

في هذه الأثناء، سلّط مجتمع العملات المشفرة على موقع X (تويتر سابقاً) الضوء على الاختلاف الواضح بين وجهات النظر التي أبداها جينسلر سابقاً ونهجه الآن تجاه صناديق التداول الفوري لمؤشرات البيتكوين.

وتعليقاً في هذا الصدد،

We missed out on chill and normal Gensler. https://t.co/WFDg91Tyh3 — HORSE (@TheFlowHorse) October 29, 2023

المستخدمين على منصة X: "لقد فاتنا التعامل مع جينسلر الهادئ وغير المُشوش"

حتى الآن، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات فقط على صناديق المؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للبيتكوين والإيثر (ETH).

ومنذ عام 2017، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات برفض طلبات إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، وهو تقليدٌ استمر حتى عهد جينسلر، الذي رفض مؤخراً إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين وتسبب بتأخيرها، مدعياً أن هذه الأموال غير محمية ضد التلاعب في السوق.

تمت مقاضاة هيئة الأوراق المالية والبورصات في عهد جينسلر، من قبل مدير الأصول "Grayscale"، لرفضها السماح للشركة بتحويل صندوقها الحالي المُخصص لتداول البيتكوين إلى صندوق استثمارٍ مُتداول فوري.

وقد قضت المحكمة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت "تعسفية ومتقلبة" أثناء رفضها للطلب. ولم تُقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات طلباً لاستئناف القرار.