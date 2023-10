إيلون ماسك: المنشورات المعدَّلة عبر ميزة ’ملاحظات المجتمع‘ لن تكسب حصة من الأرباح

تام شمس - الاثنين 30 أكتوبر 2023 02:26 مساءً - أفاد إيلون ماسك بأنَّ المنشورات التي يجري تصحيحها بواسطة ميزة التحقُّق من الحقائق، والتي يقودها المجتمع على منصة ’X‘، ستكون "غير مؤهَّلة للحصول على حصة من الإيرادات"، وذلك بهدف وقف تدفُّق المعلومات المضللة والإثارة.

في منشور على منصة ’X‘ بتاريخ 29 أكتوبر، قال الرئيس التنفيذي إنَّ المنشورات المضلِّلة أو غير الدقيقة "التي يجري تصحيحها" بواسطة ميزة ’ملاحظات المجتمع‘، التي يديرها مدققو الحقائق الذين يعتمدون على التعهيد الجماعي على منصة ’X‘، لن تكون مؤهَّلة للحصول على حصة الإيرادات.

كما أشار ماسك إلى أنَّ هذا التغيير من شأنه أن "يزيد من الحافز للدقة أكثر من الإثارة"، وادَّعى أنَّ أيَّ محاولة لاستخدام الميزة كسلاح ستكون "واضحة على الفور" لأنَّ البيانات مفتوحة المصدر.

ولكن مع القليل من المعلومات، شكَّك مستخدمو منصة ’X‘ والنقَّاد من مجتمع العملات المشفرة على تويتر في جوانب التغيير.

وقد Does that include notes that are added for context/back up the user’s claims rather than correcting false information? Example: https://t.co/UDOCTLRrce — ALX 🎃 (@alx) October 29, 2023 أحدُ المستخدمين: "هل يشمل ذلك الملاحظات التي تُضاف إلى سياق ادعاءات المستخدِم بدلاً من تصحيح المعلومات الخاطئة؟". فيما قال حسابُ (Bitcoin Archive) الذي يركز على العملات المشفرة إنَّ بعض الملاحظات تضيف المزيدَ من السياق، وليست جميعها "دحضاً أو تصحيحات".

أمَّا حساب (Not Jerome Powell) الذي يركز على التمويل

Community notes that are applied to memes in a funny way or the ones adding context to a specific post should be excluded.



Let me talk to Elon brb. — Not Jerome Powell (@alifarhat79) October 29, 2023

إنَّ ميزة ملاحظات المجتمع المطبَّقة على صور الميمز "بطريقة مضحكة" أو الملاحظات التي توفر السياق "يجب استبعادها".

ومع ذلك، أيَّدَ آخرونَ هذا التغيير، حيث

pay attention to those who vehemently disagree with this, as it's quite literally people who make a lot of money spreading misinformation 🤣 — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) October 29, 2023

بيلي ماركوس، المشارك في إنشاء دوجكوين (DOGE): "انتبهوا إلى أولئك الذين يختلفون بشدة مع هذا؛ إنَّهم حرفياً الأشخاص الذين يكسبون كثيراً من المال وينشرون معلومات مضللة".

لم تشارك منصَّةُ ’X‘ عددَ الحسابات المؤهَّلة لتحقيق الدخل ولم تحدِّد من الذي يمثِّل 100000 مساهم في 44 دولة، وفقاً لمنشورٍ بتاريخ 26 أكتوبر من الرئيس التنفيذي لشركة ’X‘، ليندا ياكارينو.

