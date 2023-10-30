إيلون ماسك: المنشورات المعدَّلة عبر ميزة ’ملاحظات المجتمع‘ لن تكسب حصة من الأرباح

تام شمس - الاثنين 30 أكتوبر 2023 02:26 مساءً - أفاد إيلون ماسك بأنَّ المنشورات التي يجري تصحيحها بواسطة ميزة التحقُّق من الحقائق، والتي يقودها المجتمع على منصة ’X‘، ستكون "غير مؤهَّلة للحصول على حصة من الإيرادات"، وذلك بهدف وقف تدفُّق المعلومات المضللة والإثارة.
في منشور على منصة ’X‘ بتاريخ 29 أكتوبر، قال الرئيس التنفيذي إنَّ المنشورات المضلِّلة أو غير الدقيقة "التي يجري تصحيحها" بواسطة ميزة ’ملاحظات المجتمع‘، التي يديرها مدققو الحقائق الذين يعتمدون على التعهيد الجماعي على منصة ’X‘، لن تكون مؤهَّلة للحصول على حصة الإيرادات.
كما أشار ماسك إلى أنَّ هذا التغيير من شأنه أن "يزيد من الحافز للدقة أكثر من الإثارة"، وادَّعى أنَّ أيَّ محاولة لاستخدام الميزة كسلاح ستكون "واضحة على الفور" لأنَّ البيانات مفتوحة المصدر.
ولكن مع القليل من المعلومات، شكَّك مستخدمو منصة ’X‘ والنقَّاد من مجتمع العملات المشفرة على تويتر في جوانب التغيير.
وقد Does that include notes that are added for context/back up the user’s claims rather than correcting false information? Example: https://t.co/UDOCTLRrce
أحدُ المستخدمين: "هل يشمل ذلك الملاحظات التي تُضاف إلى سياق ادعاءات المستخدِم بدلاً من تصحيح المعلومات الخاطئة؟". فيما قال حسابُ (Bitcoin Archive) الذي يركز على العملات المشفرة إنَّ بعض الملاحظات تضيف المزيدَ من السياق، وليست جميعها "دحضاً أو تصحيحات".
Does that include notes that are added for context/back up the user’s claims rather than correcting false information? Example: https://t.co/UDOCTLRrce— ALX 🎃 (@alx) October 29, 2023
أمَّا حساب (Not Jerome Powell) الذي يركز على التمويل
إنَّ ميزة ملاحظات المجتمع المطبَّقة على صور الميمز "بطريقة مضحكة" أو الملاحظات التي توفر السياق "يجب استبعادها".
Community notes that are applied to memes in a funny way or the ones adding context to a specific post should be excluded.— Not Jerome Powell (@alifarhat79) October 29, 2023
Let me talk to Elon brb.
مقالات ذات صلة: إيلون ماسك يدعو إلى إصلاح هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل وسط دعوى قضائية لفرض شهادته في تحقيق تويتر
ومع ذلك، أيَّدَ آخرونَ هذا التغيير، حيث
بيلي ماركوس، المشارك في إنشاء دوجكوين (DOGE): "انتبهوا إلى أولئك الذين يختلفون بشدة مع هذا؛ إنَّهم حرفياً الأشخاص الذين يكسبون كثيراً من المال وينشرون معلومات مضللة".
pay attention to those who vehemently disagree with this, as it's quite literally people who make a lot of money spreading misinformation 🤣— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) October 29, 2023
لم تشارك منصَّةُ ’X‘ عددَ الحسابات المؤهَّلة لتحقيق الدخل ولم تحدِّد من الذي يمثِّل 100000 مساهم في 44 دولة، وفقاً لمنشورٍ بتاريخ 26 أكتوبر من الرئيس التنفيذي لشركة ’X‘، ليندا ياكارينو.
مقالات ذات صلة: إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وسام ألتمان يتحدَّثون عن أنظمة الذكاء الاصطناعي في واشنطن
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
Additional reporting by Jesse Coghlan
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك: المنشورات المعدَّلة عبر ميزة ’ملاحظات المجتمع‘ لن تكسب حصة من الأرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.