تدقيق 12 مشروع كريبتو فقط من أصل 78 مشروع تم إنجازها في الربع الثالث 2023

أفاد تقرير جديد صادر عن شركة “Hacken” المتخصصة في أمن البلوكشين عن تفاصيل مقلقة بخصوص عمليات التدقيق في مشاريع العملات المشفرة للربع الثالث 2023.

حيث تبين أن 12 مشروع فقط من بين 78 مشروع تم فحصها خلال هذه الفترة.

يبرز التقرير الفجوات الكبيرة في أمن المعلومات، حيث يظل الكثير من المشاريع بدون تدقيق مناسب، مما يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة.

التقرير يشير إلى أهمية التدقيق المستقل، الذي يمكن أن يكشف نقاط الضعف في المشروع ويوفر للمستثمرين معلومات حاسمة قبل الاستثمار.

ومع ذلك، يُظهر التقرير أيضا أن التدقيق لوحده لا يكفي لضمان أمن المشاريع وحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال مثل عمليات “سحب البساط”.

على سبيل المثال، يُسلط التقرير الضوء على مشروع “Magnate Finance”، حيث تم تنويه المستثمرين حول إمكانية التلاعب بالعملات الرقمية.

رغم ذلك، لم يأخذ المستثمرين هذا التحذير بجدية، مما أدى إلى فقدان أموال بقيمة تزيد عن 5 مليون دولار في النهاية.

كما أظهر التقرير وجود أنماط متكررة في المشاريع التي تعرضت لعمليات سحب البساط.

سحب البساط (Rug Pull) هو مصطلح يُستخدم في سوق العملات المشفرة يشير إلى نوع من أنواع الاحتيال يحدث عندما يقوم المطورون بسحب كل السيولة من مشروع معين، مما يترك المستثمرين بدون أي وسيلة لبيع أو سحب أموالهم.

عادة ما يحدث هذا في المشاريع التي تعتمد على تمويل السيولة الذاتية والتي تكون في مراحلها الأولى من الإطلاق.

تُظهر نتائج التقرير أهمية التوعية بين المستثمرين والحاجة إلى توخي الحذر والدراسة المسبقة قبل الدخول في أي مشاريع جديدة في مجال العملات المشفرة، لضمان حماية الأموال والاستثمارات من المخاطر المحتملة.

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