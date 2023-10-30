مؤلف كتاب “الأب الغني والأب الفقير” يتنبأ بأكبر انهيار في التاريخ ويوصي بالبيتكوين: التفاصيل هنا

في تحليل عميق وجريء نُشر مؤخرا على موقع X، قدم الخبير المالي “روبرت كيوساكي”، المعروف بمؤلفاته المشهورة مثل “الأب الغني والأب الفقير”، رؤيته المتقدمة حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

حذر “كيوساكي” ببصيرة وببصمات متميزة من انهيار اقتصادي محتمل يعد الأعظم في التاريخ، مقترحا استراتيجيات مالية غير تقليدية للتغلب على هذه الأزمة المتوقعة.

“كيوساكي”، بثقافته المالية الراسخة ونظرته الثاقبة، يقوم بتحدي النصائح والاستراتيجيات المالية التقليدية، مصرحا بأن استراتيجية الاستثمار المعتمدة على نسبة 60/40 بين الأسهم والسندات قد تكون غير كافية ومعرضة لخسائر كبيرة في المستقبل القريب، وتحديدا في عام 2024.

يقترح بدلا من ذلك، إعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار بتخصيص 75% من المحافظ المالية في أصول قوية ومستقرة مثل الذهب والفضة والبيتكوين، في حين يقترح تخصيص 25% في العقارات وأسهم النفط.

الرهان على البيتكوين يأتي مدعوما برؤيته المتفائلة لمستقبل هذه العملة المشفرة، حيث يتوقع ارتفاع قيمتها إلى 120 ألف دولار في العام المقبل وربما تصل إلى حدود 500 ألف دولار بحلول عام 2025.

هذا بالإضافة إلى توقعاته بأن تشهد البيتكوين ارتفاعات قياسية في حال حدوث انكماش اقتصادي عالمي، مما يجعلها أصول قيمة وملاذ آمن في أوقات الركود.

تقوم رؤية “كيوساكي” على مخاوف من تداعيات سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خصوصا فيما يتعلق بإصدار العملة بكميات كبيرة، والتي من شأنها أن تثير تساؤلات حول استقرار العملات التقليدية والقوة الشرائية للدولار الأمريكي.

وبالتالي، يرى “كيوساكي” أن توجه المستثمرين نحو الأصول البديلة مثل البيتكوين قد يُعتبر استراتيجية صائبة للحفاظ على ثرواتهم في وجه المخاطر المستقبلية.

وبذلك، يظل الأمل قائما في الاستفادة والبقاء ضمن المنافسة المالية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة المتوقعة.

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