تعرف على حجم ومقدار تداول المؤسسات لعقود البيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية

يُظهر سوق العملات الرقمية المشفرة ديناميكية متجددة مع تزايد الاهتمام المؤسساتي بتداول عقود البيتكوين الآجلة.

بينما تحافظ “بينانس” على موقعها كأكبر منصة تداول عالمية في هذا المجال.

يظهر نمو كبير واهتمام متزايد في بورصة شيكاغو التجارية (CME).

حيث عادت بورصة شيكاغو التجارية بقوة إلى ساحة تداول عقود البيتكوين الآجلة.

تشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في حجم التداول في بورصة شيكاغو.

وفقا لآخر التقارير، تجاوزت قيمة العقود الآجلة المفتوحة في بورصة شيكاغو التجارية 103,000 بيتكوين.

وهو ما يعادل حوالي 3.54 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي العقود الآجلة المفتوحة في السوق.

يظهر هذا النمو إشارة قوية على الاهتمام المتزايد من المؤسسات.

حيث تبحث هذه الجهات عن فرص للاستفادة من التعرض للبيتكوين من خلال استخدام العقود الآجلة كوسيلة للرهان على تقلبات أسعار البيتكوين المستقبلية دون الحاجة لامتلاك البيتكوين بشكل فعلي.

رغم أن “بينانس” لا تزال تحتفظ بالصدارة، فإن بورصة CME تظهر تقدم ملحوظ.

إذ كانت قد استحوذت مؤخرا على المرتبة الثانية بالنسبة للفائدة المفتوحة، متجاوزة بذلك منصات تداول أخرى مثل Bybit.

وفقا للبيانات، تمتلك بورصة CME حصة سوقية تبلغ 80% في العقود الآجلة ذات الصلاحيات المحددة، مع تقديم عقود بحجم معياري يصل إلى 5 بيتكوين، إضافة إلى عقود أصغر بقيمة 0.1 بيتكوين.

تجدد الاهتمام المؤسساتي بالبيتكوين:

تُعتبر عودة CME بقوة إلى السوق مؤشرا على ازدياد الاهتمام المؤسساتي بالبيتكوين.

تشير التحليلات والبيانات المستقبلية إلى استمرار هذا الاهتمام، خاصة مع الانتشار المتزايد لصناديق الاستثمار والأدوات المالية التي تركز على البيتكوين والعملات المشفرة.

في الختام:

تشير البيانات والتحليلات إلى أفق مشرق ومليء بالفرص في سوق تداول عقود البيتكوين الآجلة، مع تجدد الاهتمام من قبل المؤسسات الكبيرة والمستثمرين، مما يعزز من موقع بورصة شيكاغو التجارية كواحدة من البورصات المؤثرة والرائدة في هذا المجال.

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