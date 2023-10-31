منصة BitMEX تُعلن عن تحديث استراتيجي لتحسين كفاءة تداول البيتكوين عبر منصتها

في سعيها المستمر لتحسين تجربة المستخدم والاستجابة للتطورات التقنية، أعلنت منصة BitMEX، المتخصصة في تداول العملات المشفرة، عن تحديث وتقديم استراتيجية هامة تركز على إعادة إصدار عناوين إيداع البيتكوين.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود المنصة لتقليل رسوم السحب وتحسين وتعزيز استخدام مساحة كتلة البيتكوين بكفاءة أعلى.

ابتداء من الأول من نوفمبر لعام 2023، ستبدأ المنصة في تنفيذ الانتقال التدريجي نحو استخدام عناوين بتنسيق Bech32.

التحديث الجديد يُظهر التزام BitMEX بتبني أحدث التقنيات لتسهيل العمليات وتحسين تجربة المستخدمين.

يُعتبر تنسيق Bech32 خطوة متقدمة تساهم في تسهيل معاملات التوقيع بشكل أكبر وتحقيق توفير ملحوظ في مساحة كتلة البيتكوين، وهو ما يُعزز من كفاءة العمليات دون التأثير على مستويات الأمان المعتمدة، كما أن التحديث يشمل أيضا تطبيق استراتيجية مُنظمة للانتقال التدريجي نحو هذه التقنية.

حيث سيتم توفير العناوين الجديدة للمستخدمين الجدد بداية من الأول من نوفمبر، فيما ستُستبدل العناوين الحالية تدريجيا خلال شهر نوفمبر.

من خلال هذه الخطوة، تؤكد BitMEX على التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمستخدميها والسعي للبقاء في طليعة المنصات من حيث تبني الابتكارات والتقنيات الجديدة التي تُحسن من كفاءة وأمان التداول في عالم العملات المشفرة.

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