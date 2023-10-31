مُستكشف شبكة البلوكتشين "أفالانش" يوقفُ أعماله بعد أن أثارت رسوم إيثرسكان الجدل

تام شمس - الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - ستُغلق الأداة الشهيرة المُتخصصة باستكشاف شبكة أفالانش، "سنو تريس" (SnowTrace)، موقعها الإلكتروني المدعوم بمجموعة أدوات (EaaS) من "إيثرسكان" (Etherscan)، في 30 نوفمبر. وقد أوضح فريق "سنو تريس" أنه سيتم إيقاف تشغيل المُستكشف المبني على "إيثرسكان" فقط.

ووفقاً لإعلانٍ صادرٍ بتاريخ 30 أكتوبر،

📢 The instance of Snowtrace by @etherscan will be discontinued on 30th November (00:00 UTC)



Thank you @avax and the community for the last 2 years of support and we wish you the best moving forward 🙏 pic.twitter.com/WdBOzIWOz9 — Snowtrace.io (@SnowTraceHQ) October 30, 2023

على مستخدمي "سنو تريس" حفظ معلومات النسخ الاحتياطي الخاصة بهم، مثل علامات الأسماء الخاصة وتفاصيل التحقق من جهة الاتصال، قبل 30 نوفمبر.

في حين أن الفريق لم يذكر صراحةً سبب إغلاق المُستكشف، فقد أشار بعض الخبراء إلى أن رسوم الاشتراك السنوية المرتفعة لأدوات (Eaas) من "إيثرسكان" هي السبب.

وتعليقاً في هذا الصدد، ادّعى ميكو أوتاما، المؤسس المشارك لمنصة "تريدينغ ستراتيجي"، أنه يُمكن للاشتراك السنوي في (EaaS) أن يكلّف ما بين مليون دولار ومليوني دولار سنوياً. كما

For the reference, EtherScan is asking $1 - $2m/year for the service https://t.co/miYfUHrUSk — Mikko Ohtamaa (@moo9000) October 30, 2023

تُعدّ "إيثرسكان" منتجاً جيداً بالفعل، ولكن التحقق من العقود الذكية عملية تحتاج إلى اللامركزية. لن يكون المنظمون وغيرهم متفقين مع "طريقة التحقق التي تعتمدها المنصة"، إذ إن شفرة المصدر مُستضافة من قبل شركة خاصة في ماليزيا."

أوتاما:

كما

Yup. Moving onto something better. — Phillip Liu Jr. 🔺 (@phillipliujr) October 30, 2023

فيليب ليو جونيور، رئيس الاستراتيجية والعمليات في مختبرات آفا، قائلاً إن البروتوكول "ينتقل إلى شيء أفضل ..ولن يُوقف العمليات على الإطلاق".

تُوفر خدمة (EaaS) من "إيثر سكان" للمُشتركين، شبكات بلوكتشين ومُستكشف للشبكات، بالإضافة إلى واجهة لبرمجة التطبيقات (API). وقد يتم إيقاف مُستكشف الكتل بسبب عدم تجديد اتفاقية خدمة (EaaS) أو عدم كفاية عرض النطاق الترددي أو محدودية حركة البيانات.

وفي مثل هذه الحالات، يُنصح المستخدمون بحفظ بياناتهم، مثل علامات الأسماء الخاصة، وملاحظات المعاملات، وتفاصيل التحقق من اَلعقد، وما إلى ذلك، قبل إيقاف التشغيل.

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