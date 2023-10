مُستكشف شبكة البلوكتشين "أفالانش" يوقفُ أعماله بعد أن أثارت رسوم إيثرسكان الجدل

تام شمس - الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - ستُغلق الأداة الشهيرة المُتخصصة باستكشاف شبكة أفالانش، "سنو تريس" (SnowTrace)، موقعها الإلكتروني المدعوم بمجموعة أدوات (EaaS) من "إيثرسكان" (Etherscan)، في 30 نوفمبر. وقد أوضح فريق "سنو تريس" أنه سيتم إيقاف تشغيل المُستكشف المبني على "إيثرسكان" فقط.

ووفقاً لإعلانٍ صادرٍ بتاريخ 30 أكتوبر،

📢 The instance of Snowtrace by @etherscan will be discontinued on 30th November (00:00 UTC)



Thank you @avax and the community for the last 2 years of support and we wish you the best moving forward 🙏 pic.twitter.com/WdBOzIWOz9