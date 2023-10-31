سام بانكمان فرايد خلف الأبواب المغلقة: "الّلعنة على المنظمين"

تام شمس - الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 09:47 صباحاً - على الرغم من دعمه العلني لتنظيم العملات المشفرة في سبيل حماية العملاء، يبدو أن مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة سام بانكمان فرايد "SBF" قد عبّر عن ازدرائه العميق للمنظمين.

خلال المحاكمة الجنائية الجارية لـ SBF،

OK - now SBF trial with Sam Bankman-Fried still on direct, this afternoon the cross. Inner City Press is on it https://t.co/lPLqNVJIBf &https://t.co/mdnD76vUQ7 Exhibits https://t.co/VGsnx6gqxd book https://t.co/1w2tkmrTvA and will live tweet, thread below pic.twitter.com/HmDmEG3fL8 — Inner City Press (@innercitypress) October 30, 2023

المدعي العام الأمريكي، دانييل ساسون، عما إذا كان بإمكان المسؤول التنفيذي لبورصة العملات المشفرة تذكّر تصريحاته السابقة على تويتر فيما يتعلق بدعمه لتنظيم تكنولوجيا البلوكتشين في سبيل حماية العملاء. وأجابةً على ذلك، قال بانكمان فرايد "لا أتذكر".

وبعد ذلك، تابعت ساسون قائلة: "ولكن على انفراد، قلت تباً للمنظمين، أليس كذلك؟" وأجاب SBF: "أجل، قلت ذلك ذات مرة".

من بين الشتائم الأخرى التي اعترف بها SBF، ذكر المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المنهارة أنه كان ينظر إلى "مجموعة فرعية من الأشخاص" في مجتمع الكريبتو على تويتر على أنهم "أوغاد أغبياء".

قبل اعتقاله، أدلى "SBF" بشهادته في جلسة استماعٍ عُقدت أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي حول تنظيم العملات المشفرة، عام 2021. وقالت ساسون مُعلقةً على ذلك: "لقد وصفتَ اللوائح التنظيمية بأنها علاقات العامة، هل هذا صحيح؟" وأجاب SBF: "لقد قلت شيئاً من هذا القبيل."

وأثناء جلسةِ استجوابٍ إضافية، ادعى "SBF" أيضاً أن المساعدة في صياغة قوانين سوق العملات المشفرة تضمنت مساعدة "FTX" على أخذ حصة سوقية من بورصة بينانس المنافسة.

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قبل انهيار بورصة "FTX" في نوفمبر الماضي، كشف "SBF" أن البورصة - إلى جانب صندوق التحوط الشقيق "ألاميدا ريسيرش" - كانت تحتفظ بما يقرب من 15 مليار دولار من ودائع العملاء، و10 مليارات دولار من الأموال "المفقودة".

وفي 8 نوفمبر 2022، وقّع مؤسس بينانس، تشانغبينغ تشاو، على خطاب نوايا للاستحواذ على FTX. إلا أن الصفقة انهارت بعد يومٍ واحدٍ فقط، وذلك بعد أن اطلعت بينانس على دفاتر "FTX" واكتشفت تباين الأصول، وفقاً للتقارير.

أشار "SBF" إلى أنه في السابع من نوفمبر عام 2022، بلغ صافي عمليات سحب العملاء 4 مليارات دولار، أو 100 ضعف حجم متوسط التداول اليومي، مما أدى إلى دخول الشركة في أزمة سيولة عميقة.

لا تزال المحاكمة الجنائية لبانكمان فرايد جارية ومن المتوقع أن تنتهي بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

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