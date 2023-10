كينيا تقدم بطاقات هوية رقمية للمواطنين بحلول نهاية العام

تام شمس - الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:47 مساءً - تخطط الحكومة الكينية لطرح نظام التعريف الرقمي الخاص بها في ديسمبر 2023 بعد انتهاء مدَّة الاختبار التي ستستغرق الأشهر القليلة المقبلة. فوفقاً لرئيس كينيا، ويليام روتو، الذي استشهدت وسائل الإعلام المحلية بخطابه في مصنع تجميع أجهزة شرق إفريقيا في كينيا في نهر آثي في 30 أكتوبر:

ستدخل الهويات الرقمية في البلاد إلى جانب نظام ’مايشا نامبا‘ (Maisha Namba) لأرقام الهوية الشخصية مدى الحياة المخصَّصة للمواطنين الكينيين عند التسجيل. علماً بأنَّ نظام الهوية المشترك سيساعد البلادَ على رقمنة سجلاتها وتزويد المواطنين بوصول أسرع إلى موارد الدولة والموارد التعليمية والطبية.

The digital identity system will provide Kenyans with a secure and reliable way to verify their identity for a variety of purposes, including accessing gov't services, opening bank accounts, and traveling. It will also help to reduce fraud and corruption, and improve efficiency. pic.twitter.com/WG1LSYCj5m