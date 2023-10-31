إسبانيا تنفذ قانون ’MiCA ‘ قبل ستة أشهر من الموعد النهائي في يوليو 2026

تام شمس - الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:47 مساءً - ذكرت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية أنَّ أول إطار عمل شامل للعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، سيدخل حيز التنفيذ على المستوى الوطني في ديسمبر 2025.

وفقاً لما جاء في البيان الذي نشرته الوزارة في 26 أكتوبر، فقد اجتمعت النائبة الأولى لرئيس إسبانيا، نادية كالفينيو، مع رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فيرينا روس، لمناقشة نية الحكومة للمضي قدماً في تنفيذ قانون هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (MiCA).

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حُدِّد الموعد النهائي العام لتنفيذ قانون الأسواق في الأصول المشفرة (MICA) لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في يوليو 2026. علماً بأنَّ ذلك يشمل الفترة الانتقالية التي تستمر 36 شهراً والممنوحة للدول الأعضاء منذ تاريخ نشر القانون في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في يونيو 2023. ولكن تنوي إسبانيا تقصيرَ هذه الفترة الانتقالية إلى 18 شهراً، فوفقاً للبيان:

"سيوفر [هذا] اليقينَ القانونيَّ وحمايةً أكبرَ للمستثمرين الإسبان في هذا النوع من الأصول."

في الوقت نفسه، مُنحت بورصات العملات المشفرة الدولية الكبيرة في إسبانيا تراخيص محلية. ففي سبتمبر، حصلت ’كوين بيس‘ (Coinbase) على تسجيل الامتثال من البنك المركزي الإسباني لمكافحة غسل الأموال، في حين حصلت ’كراكن‘ (Kraken) على تسجيل مزود خدمة الأصول الافتراضية. وفي وقت سابق في يونيو، مُنحت الموافقةُ التنظيميةُ نفسُها إلى ’كريبتو دوت كوم‘ (Crypto.com).

ومن ناحية أُخرى، انضم بنك إسبانيا (Banco de España)، البنكُ المركزي الإسباني، في هذا الشهر إلى جوقة من المؤسسات المصرفية الأوروبية التي تُعِدُّ عملاءَها للفوائد المحتملة لليورو الرقمي. إذ يدَّعي البنك أنَّ الشكلَ النقديَّ الماديَّ "لا يسمح باستغلال جميع المزايا التي توفرها الرقمنة المتنامية للاقتصاد والمجتمع".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره