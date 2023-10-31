بريطانيا تتبع خطى الاتحاد الأوروبي وتبدأ بتنظيم سوق العملات المُشفرة في البلاد

تام شمس - الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 12:47 مساءً - أعلنت حكومة المملكة المتحدة يوم الإثنين عن خطّتها لسن تشريعاتٍ للبدء بتنظيم قطاع العملات المشفرة في البلاد. تأتي هذه الخطة في الوقت الذي بدأت فيه البيتكوين بالتعافي بعد انهيار بورصة “FTX”، وتتطلّب الخطة من الشركات العاملة في صناعة العملات المشفرة الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية (FCA) قبل تقديم خدماتها للمستهلكين.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز" في 30 أكتوبر، بدأت المملكة المتحدة مؤخراً باللحاق بخطى الاتحاد الأوروبي، الذي أدخل أول قواعد مفصلة لأسواق العملات المشفرة في يونيو، من خلال سعي وزارة الخزانة البريطانية إلى المضي قُدماً بتنفيذ خطةٍ تم اقتراحها لأول مرة في فبراير، دون إعطاء موعدٍ مُحدد لبدء التنفيذ.

ستتناول اللوائح القادمة مجموعةً من الأنشطة المُتعلقة بالأصول المُشفرة، بما في ذلك تداول وحفظ العملات المشفرة، بالإضافة إلى الاستثمار، وخدمات الصرف، والخدمات المبنية على تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، التي تُعد حجر الأساس للعملات المشفرة.

وقد أكّدت وزارة الخزانة البريطانية على التزامها بخلق بيئةٍ تُشجّعُ على الابتكار وتعزيز استخدام التقنيات الجديدة بطريقة آمنة وموثوقة مع ضمان الاستقرار المالي. كما أشارت الوزارة إلى أن القوانين الجديدة ستندرج تحت إطار قوانين السوق الحالية، بدلاً من وضعها كنظامٍ مُستفل.

من جانبه حذر جوناثان كافيل، الخبير القانوني في شركة بينسنت ميسونز، من التحديات التي قد تواجهها وزارة المالية أثناء محاولتها دمج التشريعات الجديدة في الإطار التنظيمي الحالي. وأكد على حاجة المملكة المتحدة للإبقاء على نهجها التنافسي بهدف جذب شركات الكريبتو، وتجنّب التخلف عن السّوق سريع التطوّر.

كما أشارت صوفيا لو فسكونتي من شركة "لينكلاترز" إلى أن استراتيجية وزارة الخزانة تتطابق إلى حد كبير مع ما شهده الاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة: إسبانيا تنفذ قانون ’MiCA ‘ قبل ستة أشهر من الموعد النهائي في يوليو 2026

في التاسع عشر من يونيو هذا العام، دعا العديدُ من أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني إلى تمرير مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية الذي يهدف إلى تعزيز صناعة الخدمات المالية في البلاد ودعم تبنِّي العملات المشفرة في البلاد. وقد مرَّ مشروع القانون بقراءة ثالثة في مجلس اللوردات، ما يعدُّ من المراحل النهائية في تمريره قبل النظر في أي تعديلات إضافية وتوقيعه ليصبح قانوناً.

وفي أوائل أكتوبر من هذا العام، كشفت رئيسة أسواق رأس المال في هيئة السلوك المالي (FCA)، هيلين بويد، أنَّ خزانة صاحب الجلالة تخطط لإطلاق صندوق اختبار الأوراق المالية الرقمية في نهاية الربع الأول من عام 2024، بهدف دعم شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة من تطوير المنتجات.

وفي هذا السياق، في أكتوبر من هذا العام، أكدت عضوة البرلمان البريطاني، ليزا كاميرون، على أهمية قطاع العملات المشفرة المزدهر، مُشبهةً إياه بـ "ثورة صناعية معاصرة". كما سلطت كاميرون الضوء على أن المملكة المتحدة تعمل بشكلٍ استباقي لتنصيب نفسها كنقطة وصل بين عامة الشعب وقطاع العملات المشفرة.

مقالات ذات صلة: الهيئة التنظيمية الأوروبية تنشر الورقة الاستشارية الثانية حول قانون MiCA